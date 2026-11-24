El Cabildo de Tenerife iniciará este miércoles, 25 de noviembre, obras de emergencia en la carretera TF-324, a su paso por el municipio de La Orotava. Los trabajos, destinados a reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese, obligarán a establecer cortes alternativos de tráfico hasta el próximo lunes, 30 de noviembre.
Según ha informado el área de Carreteras de la Corporación insular, las actuaciones se concentrarán en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2 y 3 de la vía.
Las obras comenzarán a las 07:00 horas de este miércoles y está previsto que concluyan a las 18:00 horas del lunes.
Cortes de tráfico en la TF-324
Los trabajos se desarrollarán en horario diurno y requerirán la regulación del tráfico mediante semáforos, que permitirán mantener la circulación de vehículos de forma alterna en ambos sentidos.
El Cabildo de Tenerife ha aclarado que no está previsto el cierre total de la carretera ni la habilitación de itinerarios alternativos durante la ejecución de las obras.
Desde el área de Carreteras solicitan a los conductores que extremen las precauciones al circular por este tramo de La Orotava, respeten la señalización provisional y sigan las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico.