Santa Cruz de Tenerife figura entre las ciudades españolas con los coches más antiguos, según un nuevo estudio elaborado por el comparador de vehículos Carwow. El informe sitúa la antigüedad media del parque automovilístico analizado en 15,83 años y revela que más de uno de cada cinco coches tiene al menos 25 años.
Santa Cruz ocupa el puesto 14 de la clasificación publicada por la plataforma, con la misma antigüedad media que Badajoz. El estudio utiliza datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la edad de los vehículos por provincias.
El informe se presenta en un contexto marcado por el encarecimiento de los vehículos nuevos y las dificultades de muchos conductores para renovar sus automóviles.
Casi el 65% de los coches tiene al menos 10 años
Según los datos recopilados por Carwow, el 64,57% de los coches correspondientes a Santa Cruz de Tenerife tiene una antigüedad de 10 años o más. En cambio, apenas el 12,23% tiene menos de cuatro años.
La distribución por franjas de antigüedad es la siguiente:
- 25 años o más: 20,65%.
- Entre 10 y 24 años: 43,92%.
- Entre cuatro y nueve años: 23,20%.
- Menos de cuatro años: 12,23%.
Otro de los datos que destaca el informe es que Santa Cruz presenta el segundo mayor porcentaje de coches con 25 años o más entre los 20 territorios recogidos en la clasificación facilitada, únicamente por detrás de Ourense (21,97%).
Las ciudades españolas con los coches más antiguos
Zamora encabeza la clasificación de Carwow, con una antigüedad media de 17,35 años, seguida de Ávila (17,30) y Ourense (17,17).
Los 15 primeros puestos del estudio son los siguientes:
- Zamora: 17,35 años.
- Ávila: 17,30 años.
- Ourense: 17,17 años.
- León: 17,08 años.
- Cuenca: 16,71 años.
- Palencia: 16,63 años.
- Salamanca: 16,60 años.
- Segovia: 16,51 años.
- Cáceres: 16,40 años.
- Lugo: 16,29 años.
- Soria: 16,23 años.
- Albacete: 16 años.
- Teruel: 15,98 años.
- Santa Cruz de Tenerife: 15,83 años.
- Badajoz: 15,83 años.
El precio de los coches nuevos frena la renovación
El encarecimiento de los automóviles es uno de los factores que condicionan las decisiones de compra de los consumidores.
Según los datos del Observatorio Cetelem recogidos por Carwow, el 47% de los españoles reconoce que la subida de los precios ha influido en sus decisiones de compra. De los afectados, seis de cada diez han optado por aplazar la adquisición de un vehículo nuevo.
Estas cifras ayudan a contextualizar el envejecimiento del parque automovilístico, aunque el estudio no determina las causas concretas de la elevada antigüedad de los coches en Santa Cruz de Tenerife.
Los coches de los años 80, los favoritos de los españoles
El estudio de Carwow también analiza el interés de los consumidores por recuperar modelos clásicos que marcaron distintas generaciones de conductores.
Los vehículos de los años 80 son los favoritos de los encuestados, con un 27,5% de las preferencias, seguidos de los modelos de los años 2000, con un 21,8%.
Además, el 58,3% de los participantes valora positivamente que los fabricantes recuperen nombres de modelos históricos, aunque existen diferencias sobre cómo deberían hacerlo.
El 46% apuesta por modernizar el concepto original, mientras que el 28,4% prefiere mantener la mayor fidelidad posible al diseño clásico y el 25,6% se decanta por reinventarlo completamente.
Entre los modelos históricos cuyo posible regreso explora Carwow figuran el SEAT 127 y el Renault 11.
Para conocer las preferencias de los consumidores, la plataforma realizó una encuesta a 1.019 personas en España durante septiembre de 2026.