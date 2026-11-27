Deshacerse de un sofá, un colchón o un electrodoméstico viejo en Santa Cruz de Tenerife sin respetar las normas municipales puede salir caro. El Ayuntamiento modifica desde este sábado, 28 de noviembre, las condiciones del servicio de recogida de muebles y enseres, cuyo abandono incontrolado puede acarrear multas de hasta 3.000 euros, según ha advertido anteriormente el Consistorio.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este viernes, 27 de noviembre, el decreto que establece un sistema de recogida mediante cita previa individualizada, en sustitución del modelo denominado “5 distritos, 5 días”, implantado en septiembre de 2022.
Los vecinos que necesiten deshacerse de estos residuos deberán concertar una cita y respetar las condiciones de entrega que les comunique la empresa encargada del servicio.
El cambio pretende reducir la acumulación de muebles y otros objetos en las calles de la capital tinerfeña, mejorar la organización de las rutas de recogida y facilitar las labores de inspección.
Las multas por incumplir las normas en Santa Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya advirtió en agosto de 2025 de que abandonar enseres fuera de los contenedores constituye una infracción que puede conllevar multas de hasta 3.000 euros.
Por su parte, el artículo 51.1.c de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de Espacios Públicos para una Economía Circular considera una infracción leve incumplir los horarios establecidos para depositar y entregar residuos.
El artículo 52 de esta misma normativa contempla sanciones de hasta 2.000 euros para las infracciones leves en materia de gestión de residuos. La cuantía dependerá de las circunstancias de cada caso.
Estas sanciones no son nuevas. La novedad reside en las condiciones que deberán respetar los usuarios del servicio de recogida de enseres a partir de este sábado.
El decreto también contempla mantener las labores de inspección para detectar depósitos incontrolados de residuos en la vía pública.
Cómo solicitar la recogida gratuita de muebles y enseres
Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife disponen de tres vías para solicitar la retirada gratuita de estos residuos:
- Teléfono: 922 224 849.
- WhatsApp: 630 657 638.
- Internet: santacruzlimpia.es.
Al tramitar la petición, deberán identificarse, indicar la ubicación de los contenedores más próximos a su domicilio y especificar qué objetos necesitan retirar.
Una vez gestionada la solicitud, recibirán las instrucciones para depositar los enseres, con el día, la franja horaria, el lugar autorizado y un número de referencia.
La confirmación podrá llegar mediante una llamada telefónica, un SMS o un mensaje de WhatsApp.
El horario que deberán respetar los vecinos
Los muebles y enseres únicamente podrán sacarse a la calle el día autorizado, entre las 20.00 y las 23.00 horas.
Deberán colocarse junto a los contenedores indicados, sin obstaculizar el tránsito de peatones y facilitando el acceso de los operarios municipales.
La retirada se efectuará habitualmente de lunes a viernes, a partir de las 07.00 horas.
Qué muebles y objetos se pueden depositar
El servicio admite, entre otros residuos domésticos, sofás, colchones, puertas, sillas, persianas, muebles de madera y electrodomésticos como lavadoras y aspiradoras.
Cada solicitud tendrá un límite de seis objetos y deberá corresponder a un volumen inferior a tres metros cúbicos.
Los escombros y sanitarios procedentes de reformas, así como determinados frigoríficos y aparatos de aire acondicionado con componentes perjudiciales para la capa de ozono, quedan excluidos de este servicio.
Más de 1.759 toneladas de enseres retiradas en Santa Cruz
Durante los primeros siete meses de 2026, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retiró 1.759.830 kilos de muebles y enseres domésticos, según los datos difundidos por el propio Consistorio.
Esta cifra representa un incremento del 10,39% respecto al mismo periodo de 2025, cuando los servicios municipales recogieron 1.594.130 kilos.
Con el nuevo sistema, el Ayuntamiento pretende ajustar los recursos disponibles a las solicitudes de los vecinos y reducir el tiempo que estos residuos permanecen en las calles.