Canarias registró 202 nuevos diagnósticos de VIH durante 2025, un 16,5% menos que el año anterior, según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El 82,2% de los casos correspondió a hombres y el grupo de edad con mayor número de diagnósticos fue el comprendido entre los 25 y los 45 años.
Pese al descenso de los casos notificados, el 42,1% de las personas presentó un diagnóstico tardío, uno de los retos que persisten en la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Con motivo del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha lanzado la campaña “¡Infórmate, EVIHTA el estigma!”, destinada a combatir la discriminación y los prejuicios que todavía sufren las personas con VIH.
Los nuevos diagnósticos de VIH en Canarias
Los datos de vigilancia epidemiológica sitúan la tasa de nuevos diagnósticos en 8,94 casos por cada 100.000 habitantes en el Archipiélago durante 2025.
La transmisión sexual continúa siendo la principal vía de infección. El 57,9% de los diagnósticos corresponde a la categoría de transmisión entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, mientras que el 38,6% está relacionado con relaciones sexuales desprotegidas entre hombres y mujeres.
Por su parte, el 1% corresponde a personas que se inyectan drogas. Durante este periodo no se ha notificado ningún caso de transmisión del virus de madre a hijo.
Más de 8.500 pacientes reciben tratamiento en Canarias
Durante 2025, un total de 8.511 personas con VIH recibieron tratamiento en centros hospitalarios de las Islas, lo que supuso una inversión de más de 41,7 millones de euros en medicamentos antirretrovirales.
Sanidad recuerda que los avances científicos han permitido mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y reducir la transmisión del virus.
Uno de los principales logros es el principio Indetectable = Intransmisible (I=I), que establece que las personas con VIH que mantienen una carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmiten el virus por vía sexual.
Cómo prevenir la transmisión del VIH
El preservativo continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
Otra de las medidas disponibles es la profilaxis preexposición (PrEP), un tratamiento preventivo dirigido a personas sin VIH que presentan un riesgo elevado de exposición al virus.
Durante 2025, los hospitales de Canarias dispensaron este tratamiento a 1.592 personas, con una inversión de 256.681 euros. Su administración requiere seguimiento médico y no protege frente a otras infecciones de transmisión sexual.
También existe la profilaxis posexposición (PPE), un tratamiento de urgencia destinado a prevenir la infección tras una posible exposición al VIH.
Según Sanidad, debe iniciarse lo antes posible, preferiblemente durante las primeras seis horas y siempre antes de que transcurran 72 horas desde la exposición. En Canarias se prescribe en los servicios hospitalarios de Urgencias.
El pasado año, 379 personas recibieron este tratamiento preventivo en los hospitales del Archipiélago.
Una campaña para combatir la discriminación
La campaña “¡Infórmate, EVIHTA el estigma!” se difundirá entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre a través de medios digitales y redes sociales.
La iniciativa abordará seis ámbitos de la vida cotidiana en los que todavía pueden producirse situaciones de discriminación: el trabajo, la afectividad, el deporte, las relaciones íntimas, la alimentación y la convivencia.
También incluirá un cuestionario de autoevaluación para que los ciudadanos puedan comprobar sus conocimientos sobre el VIH e identificar posibles prejuicios.
Entre las actividades previstas figuran la distribución de preservativos y lubricantes, la colaboración con asociaciones y organizaciones sociales y la instalación de lonas con el lazo conmemorativo en las sedes de Salud Pública de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Estas actuaciones se enmarcan en el objetivo de ONUSIDA de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030.