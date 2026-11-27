Las alergias alimentarias continúan aumentando en todo el mundo y se han convertido en uno de los problemas de salud más frecuentes en las consultas de alergología. Actualmente, afectan a aproximadamente un 3% de la población adulta y entre un 7% y un 8% de los niños, una incidencia que los especialistas observan en constante crecimiento durante la última década.
Factores como los cambios en el estilo de vida, la contaminación ambiental y la modificación de los hábitos dietéticos se encuentran entre las posibles causas de este incremento. Mientras que en la población infantil los alimentos que generan más alergias son la leche de vaca y el huevo, en los adultos destacan especialmente las frutas, responsables de cerca del 45% de las alergias alimentarias en este grupo de edad, aunque la alergia a frutos secos, que suele ser más severa, se ha visto incrementada en la última década.
Ante este escenario, los especialistas insisten en la importancia de realizar un diagnóstico preciso que permita diferenciar entre una sensibilización y una alergia real. En este sentido, la prueba de provocación alimentaria se ha convertido en la herramienta diagnóstica de referencia.
“Las pruebas cutáneas y los análisis de sangre son muy útiles, pero detectan sensibilización inmunológica, algo que no siempre se traduce en una alergia clínica. La prueba de provocación es el patrón oro porque reproduce de forma controlada la situación real a la que se enfrenta el paciente y nos permite confirmar o descartar el diagnóstico con un elevado grado de certeza”, explica el doctor Manuel Figueiras, alergólogo del Hospital Quirónsalud Tenerife.
Alta eficacia de la prueba de provocación alimentaria
El doctor Figueiras señala que, en ocasiones, la historia clínica del paciente no coincide con los resultados obtenidos mediante pruebas cutáneas o estudios analíticos. “En estos casos, la prueba de provocación resulta fundamental para aclarar el diagnóstico y evitar incertidumbres”, afirma
Existen pacientes con pruebas positivas que toleran perfectamente determinados alimentos y otros con resultados negativos que sí presentan síntomas compatibles con una alergia. “Cuando hay discrepancias, la provocación nos ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia”, apunta el especialista.
Estas pruebas suelen indicarse en personas con sospecha de alergia alimentaria o medicamentosa que mantienen dudas diagnósticas, así como en pacientes que llevan años evitando determinados productos por una reacción ocurrida tiempo atrás y necesitan comprobar si la alergia persiste o incluso si realmente existió.
La importancia de la prueba de provocación de alimentos
Uno de los principales beneficios de este procedimiento es la posibilidad de descartar falsas alergias que condicionan la alimentación durante años. “Más veces de las que podríamos imaginar descubrimos que un paciente no presenta una alergia activa. Gracias a estas pruebas evitamos restricciones dietéticas innecesarias que afectan a la nutrición, la calidad de vida y el bienestar emocional”, declara el doctor Figueiras.
Los alimentos que más frecuentemente requieren este tipo de evaluación son la leche, el huevo, los frutos secos, el pescado, el marisco, el trigo y determinadas frutas. En la población pediátrica, las provocaciones con leche y huevo son especialmente habituales para comprobar si los menores han desarrollado tolerancia con el paso del tiempo.
Cuando el resultado es favorable, el impacto en la vida del paciente puede ser significativo. “Recuperar un alimento que se había eliminado de la dieta supone recuperar tranquilidad, ampliar las opciones de alimentación, mejorar la vida social y reducir el miedo constante a una exposición accidental. En los niños, además, representa una gran liberación para las familias y los centros educativos”, añade.
Cómo se realiza la prueba de provocación de alimentos
La prueba consiste en administrar cantidades muy pequeñas del alimento sospechoso e incrementarlas progresivamente mientras el paciente permanece monitorizado por profesionales especializados. “Nuestro objetivo no es provocar una reacción grave, sino justamente lo contrario: realizar un diagnóstico preciso en las máximas condiciones de seguridad. Cada paso está cuidadosamente planificado para detectar cualquier síntoma de forma precoz y actuar antes de que alcance gravedad”, explica el alergólogo del Hospital Quirónsalud Tenerife.
Para ello, las unidades especializadas como la que dispone el Hospital Quirónsalud Tenerife, cuentan con personal específicamente entrenado y con toda la medicación necesaria para actuar de manera inmediata, incluyendo adrenalina, antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores y equipos de soporte vital.
Según el especialista doctor Figueiras, enfrentarse a una posible reacción en un entorno hospitalario controlado es mucho más seguro que hacerlo por primera vez de forma inesperada en la vida diaria.
El doctor Manuel Figueiras afirma que convivir con una alergia mal diagnosticada también tiene consecuencias importantes. Además de limitar la alimentación, puede generar ansiedad, afectar a la vida social y provocar restricciones innecesarias durante años.
“Cualquier persona que presente reacciones repetidas tras consumir un alimento o que lleve mucho tiempo evitando determinados productos sin un diagnóstico claramente confirmado debería consultar con un especialista. La prueba de provocación nos permite ofrecer respuestas fiables y adaptar las recomendaciones a cada paciente de forma individualizada”, concluye el doctor Manuel Figueiras.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.