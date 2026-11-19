Abrocharse el cinturón de seguridad, ponerse una camiseta, alcanzar un objeto en una estantería o levantar el brazo para peinarse. Son movimientos tan habituales que apenas reparamos en ellos. Hasta que aparece el dolor. Una molestia que comienza siendo puntual puede terminar dificultando tareas sencillas, alterando el descanso nocturno e incluso impidiendo desarrollar determinadas actividades laborales o deportivas. Pero ¿cuándo es necesario recurrir a la cirugía de hombro para recuperar la movilidad y dejar atrás el dolor?
Una dolencia habitual
El dolor de hombro es un problema frecuente. Una revisión sistemática publicada en 2022 en la revista científica BMC Musculoskeletal Disorders, que reunió 61 estudios, situó en el 16% la prevalencia mediana de este problema en la población general. Detrás de estas molestias pueden encontrarse lesiones de los tendones, roturas del manguito rotador, luxaciones o procesos degenerativos como la artrosis.
Durante años, algunas de estas patologías han supuesto importantes limitaciones para quienes las padecen, especialmente cuando los tratamientos conservadores no consiguen aliviar los síntomas. Sin embargo, la cirugía de hombro ha experimentado una evolución considerable. Las técnicas mínimamente invasivas, la planificación quirúrgica tridimensional y el desarrollo de nuevas prótesis permiten abordar lesiones cada vez más complejas con procedimientos más precisos y adaptados a las características de cada paciente.
La artroscopia es uno de los principales ejemplos de esta transformación. A través de pequeñas incisiones y con ayuda de cámaras de alta definición, los especialistas pueden acceder al interior de la articulación, identificar las estructuras dañadas y realizar reparaciones sin necesidad de recurrir a las grandes incisiones de la cirugía abierta tradicional. En los casos adecuados, esta técnica reduce la agresión sobre los tejidos y puede favorecer una recuperación menos dolorosa.
Los avances también han ampliado las posibilidades de tratamiento para personas con artrosis avanzada o lesiones irreparables de los tendones. Las prótesis invertidas de hombro, por ejemplo, permiten recuperar parte de la funcionalidad de la articulación incluso cuando el manguito rotador ha perdido su capacidad de trabajo.
El doctor Ricardo José Aveledo, traumatólogo del Hospital Quirónsalud Tenerife, explica que estas innovaciones han cambiado la manera de abordar muchas patologías del hombro. No obstante, recuerda que cada lesión requiere una valoración individualizada y que la cirugía no siempre constituye la primera opción. El diagnóstico temprano, la elección del tratamiento adecuado y una rehabilitación bien dirigida siguen siendo fundamentales para recuperar la movilidad y mejorar la calidad de vida.
Lesiones frecuentes
El hombro es la articulación con mayor movilidad del cuerpo humano. Esta característica permite realizar movimientos prácticamente en cualquier dirección, aunque también lo convierte en una estructura especialmente vulnerable. Su estabilidad depende en gran medida del trabajo conjunto de músculos, tendones y ligamentos, que pueden deteriorarse por el uso continuado o sufrir lesiones como consecuencia de traumatismos.
Entre las patologías más habituales se encuentran las roturas del manguito rotador, las tendinopatías, las luxaciones, la inestabilidad articular y la artrosis. También son frecuentes los problemas relacionados con el tendón del bíceps, especialmente entre quienes realizan movimientos repetitivos durante su actividad laboral o deportiva.
La edad constituye otro factor importante. Según explica Aveledo, a partir de los 50 años predominan las lesiones degenerativas, mientras que entre los pacientes más jóvenes son más frecuentes las relacionadas con traumatismos o actividades deportivas.
Los deportes que requieren levantar repetidamente los brazos, como el tenis, el pádel, la natación o el voleibol, pueden favorecer determinadas lesiones. También están especialmente expuestos los trabajadores que realizan esfuerzos continuados con los brazos elevados.
Una de las estructuras que más problemas presenta es el manguito rotador, formado por cuatro músculos y sus respectivos tendones. Su función es estabilizar el hombro y participar en numerosos movimientos del brazo. Con el paso de los años, estos tejidos pueden sufrir procesos de degeneración y desarrollar lesiones incluso sin que exista un golpe o un esfuerzo importante.
El especialista distingue entre las tendinitis, en las que el tendón mantiene su continuidad, y las roturas parciales o completas, que afectan en distinto grado a sus fibras. Generalmente, cuanto mayor es la lesión, mayores pueden ser las dificultades para mover el brazo y la pérdida de fuerza.
Sin embargo, no todas las molestias deben interpretarse como una consecuencia inevitable del envejecimiento o del esfuerzo físico. El dolor que persiste durante semanas, la dificultad para elevar el brazo, la pérdida de fuerza o las molestias nocturnas que impiden dormir sobre el hombro afectado son motivos para solicitar una valoración especializada.
“El principal signo de alarma es un dolor que persiste durante semanas y no mejora con reposo o tratamiento convencional”, explica el traumatólogo, quien también señala la sensación de inestabilidad como un síntoma que merece atención.
Cuándo operar
La cirugía no es necesariamente la primera alternativa ante una lesión de hombro. En muchos casos, los tratamientos conservadores permiten aliviar el dolor y recuperar la funcionalidad sin necesidad de pasar por el quirófano.
La rehabilitación, la fisioterapia, la medicación y determinadas infiltraciones forman parte de las opciones que pueden valorarse en función del diagnóstico. Sin embargo, existen situaciones en las que estos tratamientos no son suficientes o en las que las características de la lesión hacen recomendable una intervención.
“La cirugía se plantea cuando existe dolor persistente, limitación funcional importante, fracaso del tratamiento conservador o lesiones que sabemos que difícilmente van a curar por sí solas”, señala Aveledo.
En este sentido, el especialista defiende la importancia de agotar las alternativas menos invasivas cuando resulte adecuado, pero sin demorar innecesariamente una operación que pueda mejorar el pronóstico.
Esto resulta especialmente relevante en determinadas roturas tendinosas, que pueden aumentar de tamaño con el paso del tiempo. Además, los músculos afectados pueden atrofiarse y perder capacidad de recuperación, mientras que la articulación puede desarrollar cambios degenerativos progresivos.
Las luxaciones recurrentes también pueden hacer necesaria una intervención, especialmente en pacientes jóvenes y deportistas. Cuando se producen daños en las estructuras encargadas de estabilizar la articulación, la cirugía permite repararlas y reducir el riesgo de nuevos episodios.
Por su parte, la artrosis avanzada puede llegar a requerir una prótesis cuando el desgaste del cartílago provoca dolor intenso, rigidez y una pérdida importante de movilidad, y los tratamientos conservadores dejan de ofrecer resultados satisfactorios.
Cirugía de precisión
Una de las principales transformaciones de la cirugía de hombro ha llegado de la mano de la artroscopia, una técnica que permite tratar numerosas lesiones a través de pequeñas incisiones.
El procedimiento utiliza una cámara de alta definición que proporciona imágenes del interior de la articulación y un instrumental específico con el que el cirujano puede reparar las estructuras dañadas. De esta manera, es posible abordar determinadas lesiones sin recurrir a las incisiones de mayor tamaño características de la cirugía abierta.
El doctor Aveledo destaca que esta técnica supone una menor agresión para los tejidos, menos dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y mejores resultados estéticos. También señala que puede reducir el riesgo de determinadas complicaciones y que se ha convertido en el procedimiento de referencia para numerosas patologías del hombro.
Entre sus aplicaciones se encuentra la reparación del manguito rotador. Mediante pequeños instrumentos, los tendones lesionados pueden fijarse nuevamente al hueso utilizando anclajes que favorecen su cicatrización. El objetivo es aliviar el dolor, recuperar movilidad y fuerza y evitar que determinadas roturas progresen.
La artroscopia también puede emplearse para tratar la inestabilidad del hombro. En estos casos, permite reparar estructuras como los ligamentos o el labrum, que contribuyen a mantener la articulación en su posición. Cuando existe una pérdida ósea importante, pueden ser necesarias otras técnicas de reconstrucción.
Otra de las intervenciones habituales afecta al tendón largo del bíceps, cuya inflamación crónica o deterioro puede provocar molestias en la parte anterior del hombro. Dependiendo de la lesión, los especialistas pueden recurrir a una tenotomía, que consiste en liberar el tendón dañado, o una tenodesis, que permite fijarlo en otra posición para conservar mejor su función.
Pero los avances no se limitan al instrumental utilizado durante la operación. La tecnología también ha transformado la planificación de las intervenciones.
“Disponemos de planificación quirúrgica tridimensional, programas informáticos que permiten estudiar la anatomía específica de cada paciente, instrumental personalizado y sistemas de navegación que aumentan la precisión durante la cirugía”, explica Aveledo.
Estas herramientas permiten estudiar con mayor detalle las características anatómicas del paciente y preparar determinadas intervenciones de manera individualizada, un aspecto especialmente importante en procedimientos complejos.
Nuevas prótesis
La cirugía protésica constituye otro de los grandes campos de evolución en el tratamiento de las lesiones de hombro. Los nuevos diseños ofrecen alternativas a pacientes con artrosis avanzada, fracturas complejas o daños importantes en los tendones.
La prótesis anatómica está indicada principalmente cuando existe un desgaste considerable de las superficies articulares, pero el manguito rotador conserva una función adecuada. La intervención sustituye las partes deterioradas por componentes que reproducen la anatomía natural del hombro, con el objetivo de reducir el dolor y mejorar la movilidad.
Sin embargo, algunos pacientes presentan lesiones tan avanzadas que los tendones del manguito rotador ya no pueden desempeñar correctamente su función. Durante años, estas situaciones han representado un desafío para los especialistas, especialmente cuando se combinan con artrosis.
La aparición de las prótesis invertidas ha ampliado las posibilidades de tratamiento. A diferencia de las convencionales, estos dispositivos modifican la disposición de los componentes de la articulación para que el músculo deltoides pueda asumir buena parte del trabajo de los tendones dañados.
“La prótesis invertida es probablemente uno de los avances más importantes en cirugía de hombro de los últimos años”, asegura Aveledo.
El especialista explica que esta técnica está particularmente indicada para pacientes con artrosis asociada a roturas irreparables del manguito rotador, aunque también puede utilizarse en determinadas fracturas complejas y secuelas de intervenciones anteriores.
Su principal aportación es ofrecer una alternativa quirúrgica a personas que antes disponían de opciones terapéuticas limitadas. En los casos adecuados, permite recuperar movimientos esenciales como elevar el brazo, vestirse o peinarse, además de reducir considerablemente las molestias.
Las fracturas complejas de la parte superior del húmero también pueden requerir cirugía cuando existen desplazamientos de los fragmentos óseos o daños importantes en la articulación. Según la gravedad, los traumatólogos pueden utilizar placas, tornillos, clavos intramedulares o recurrir a una prótesis.
Volver a la normalidad
La recuperación después de una cirugía de hombro depende tanto del tipo de intervención como de las características de cada paciente. Una artroscopia sencilla puede permitir recuperar la funcionalidad en pocas semanas, mientras que las reparaciones tendinosas complejas y las prótesis suelen requerir procesos más prolongados.
De forma general, el doctor Aveledo sitúa entre tres y seis meses el periodo necesario para alcanzar una función satisfactoria, aunque la recuperación completa puede prolongarse hasta un año.
Durante este proceso, la rehabilitación desempeña un papel fundamental. La intervención quirúrgica permite corregir el problema anatómico, pero recuperar la movilidad, la fuerza y la capacidad para realizar las actividades habituales exige un trabajo posterior adaptado a cada lesión.
“El éxito final de una operación depende tanto del procedimiento quirúrgico como de la implicación del paciente en su proceso de recuperación”, afirma el traumatólogo.
Esto incluye a quienes desean retomar la práctica deportiva. Según explica, en la mayoría de los casos es posible volver a realizar actividad física después de una intervención, aunque los plazos y el nivel de exigencia dependerán del tipo de lesión y del deporte practicado.
La evolución de las técnicas quirúrgicas ha ampliado las posibilidades de recuperación incluso en situaciones que anteriormente resultaban difíciles de tratar. No obstante, los especialistas insisten en que los resultados también dependen de identificar correctamente el problema y actuar en el momento adecuado.
“Muchas lesiones que inicialmente serían fáciles de tratar pueden agravarse con el tiempo y convertirse en problemas más complejos”, advierte Aveledo. Por ello, el especialista insiste en la importancia de no normalizar un dolor persistente ni asumir que perder movilidad forma parte inevitable del envejecimiento.
Desde el Hospital Quirónsalud Tenerife, el doctor recuerda que un diagnóstico adecuado y la elección del tratamiento más indicado para cada paciente son fundamentales para abordar estas lesiones. Un objetivo que va más allá de aliviar el dolor: recuperar la autonomía, volver a disfrutar de la actividad física y realizar con normalidad esos pequeños gestos cotidianos que tanto echamos de menos cuando dejamos de poder hacerlos.