La Policía Local de Arrecife, en Lanzarote, ha clausurado este miércoles, 25 de noviembre, un nuevo fumadero de drogas en los sótanos de una construcción inacabada situada cerca del antiguo cementerio de la ciudad, en las inmediaciones de la sede del Cabildo Insular.
La intervención se ha producido tras las quejas de los vecinos, que habían alertado de la presencia habitual de personas drogodependientes en el inmueble, según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife.
Los agentes habían realizado un seguimiento de la zona antes de desplegar el operativo, en el que también han participado varias cuadrillas de trabajadores de Obras Públicas, encargadas de tapiar los accesos al sótano para impedir que vuelva a utilizarse con estos fines.
Arrecife clausura 15 puntos de consumo y venta de drogas en dos años
Con esta última intervención, el Ayuntamiento de Arrecife cifra en 15 los espacios clausurados durante los últimos dos años por su utilización como lugares de consumo o venta de drogas.
Estas actuaciones forman parte de las instrucciones trasladadas por el alcalde, Yonathan de León, a la Policía Local para reforzar la vigilancia de estos enclaves en la capital lanzaroteña.
El Consistorio sostiene que el cierre de estos espacios busca mejorar la seguridad de los vecinos, prevenir conflictos y evitar la proliferación de focos de insalubridad.