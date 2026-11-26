Agentes de la Policía Nacional han rescatado a una mujer durante un incendio en una vivienda de La Laguna, en Tenerife. La afectada fue trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica, mientras que varios de los policías que participaron en el operativo también tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.
Según ha informado este jueves la Policía Nacional, la intervención se inició tras recibirse un aviso en la sala del 091 que alertaba de que una mujer se encontraba en una situación de riesgo para su vida.
Los agentes se desplazaron hasta el inmueble, donde trataron de resolver la situación con la colaboración de los familiares de la afectada. Durante la intervención, los policías detectaron que salía humo de una de las habitaciones.
Ante esta circunstancia, los agentes accedieron a la estancia, cuyo interior estaba inundado de humo negro, y consiguieron trasladar a la mujer a una zona segura.
Los policías rescataron también a los animales domésticos
Tras poner a salvo a la afectada, los efectivos de la Policía Nacional aseguraron al resto de los convivientes de la vivienda y rescataron a los animales domésticos.
Los agentes también consiguieron sofocar las llamas con los medios de los que disponían, evitando que el fuego se propagara hasta la llegada de los bomberos.
La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, mientras que varios de los policías que participaron en el rescate necesitaron asistencia médica por inhalación de humo.
La Policía Nacional ha destacado que la rápida intervención de los agentes permitió poner a salvo a las personas afectadas y evitar consecuencias de mayor gravedad.