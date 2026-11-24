El 18 de abril de 2026 será una fecha difícil de olvidar para las personas residentes en el edificio Rosme II, ubicado en la calle Los Bancales en el núcleo de Toscal Longuera y para todo el municipio de Los Realejos. Esa madrugada, el inmueble de tres plantas sufrió un gran incendio que se cobró cuatro víctimas mortales y obligó a la evacuación de más de treinta vecinos y vecinas.
Desde entonces, las personas afectadas se han visto obligadas a vivir en casas de familiares, alquilar y hay otras que decidieron volver a sus países de origen dado que no sabían el tiempo que iban a tardar las obras de rehabilitación de todo el edificio. Siete meses después, ya están prácticamente finalizadas y éstas podrán volver a sus hogares en la segunda quincena de diciembre, confirma a este periódico el administrador de fincas perteneciente al Colegio de Administrador de Fincas de Santa Cruz de Tenerife (CAF), Pedro Hernández.
Fue él quien se encargó de realizar toda la gestión con los seguros, los peritos y las empresas en colaboración con el Ayuntamiento, sin ningún coste para los propietarios.
Hernández cuenta que había viviendas que estaban “prácticamente destrozadas”, principalmente en la que se produjo el siniestro, de manera accidental, situada en la primera planta, y la colindante.
Debido a los daños fue necesario acometer reformas profundas tanto en el interior como en las zonas comunes para poder recuperar las condiciones de habitabilidad. Así, se reconstruyeron por completo la escalera y el ascensor, se actuó en la fachada y se realizó nuevamente toda la instalación eléctrica y de telecomunicaciones. Estos trabajos ya están terminados y en estos días se están sustituyendo todas las puertas.
Hernández asegura que nunca antes había vivido un suceso de esta magnitud y que gracias a la rápida intervención de los bomberos, que rescataron a personas atrapadas en plantas superiores, evitó que el balance fuera aún más grave.
También subraya la intensa labor desarrollada desde la mañana siguiente al incendio, que incluyó la localización de propietarios e inquilinos, la coordinación con el Ayuntamiento para realojar a las familias afectadas, la colaboración con los distintos cuerpos de Policía, Local, Nacional, Científica y servicios de emergencia, y la coordinación de las compañías aseguradoras y peritos de cada propietario.
Una de las imágenes más duras del siniestro fue la de la caja de escaleras, convertida en una auténtica chimenea. En este sentido, durante la jornada sobre incendios en el contexto de las comunidades de propietarios, celebrada la pasada semana, en las que participó Hernández, los profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife hicieron hincapié en que no se debe utilizar como vía de evacuación cuando el incendio se sitúa en una vivienda inferior, ya que el humo, responsable de la mayoría de las muertes, suele propagarse rápidamente por la caja de escalera, que actúa como “una auténtica chimenea”.
En estos casos, añadieron, la medida más segura es permanecer dentro de la vivienda, cerrar puertas y ventanas, sellar las posibles entradas de humo con ropas o toallas mojadas, informar de la situación al 112 y esperar instrucciones de los servicios de emergencia.
El administrador destaca la importancia de actuar como “una voz única para canalizar la información a los propietarios, en unas circunstancias en las que no faltaron los rumores o el tratar de obtener declaraciones de los afectados”.
El alcalde, Adolfo González, confirma que desde la propiedad le comunicaron que en los próximos días se permitirá el regreso al inmueble pero sin confirmarle una fecha concreta, y lo invitaron a que esté presente ese día en señal de agradecimiento por el apoyo prestado por parte del Ayuntamiento con sus distintos recursos y servicios desde el inicio de la tragedia.
No obstante, el mandatario aclara que el Ayuntamiento “no tiene nada que ver con esta vuelta”, en el sentido que no es la administración responsable de autorizar este paso.