El fútbol canario tendrá tres focos de atención en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas deparó un emparejamiento histórico para el Atlético Paso, que recibirá al Sevilla FC en La Palma, y dos desplazamientos exigentes para CD Tenerife y UD Las Palmas, que se medirán al CD Eldense y al Albacete Balompié, respectivamente. Los tres encuentros se disputarán a partido único.
La gran noticia para el fútbol palmero será la visita del Sevilla. El Atlético Paso afrontará por primera vez en su historia un enfrentamiento ante un equipo de Primera División, un acontecimiento de enorme dimensión para una entidad que tendrá la oportunidad de recibir en su estadio a uno de los históricos del fútbol español y a un seis veces campeón de la Europa League. La afición verdinegra podrá vivir una de esas citas que quedan grabadas en la trayectoria de un club y que convierten a la Copa del Rey en una competición especial. El conjunto palmero, único representante de Segunda Federación en el grupo Sur, tenía garantizado un rival de la máxima categoría. Este duelo se disputará el jueves 3 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, con las cámaras de Movistar en directo.
Desplazamiento a Elda
También tendrá un atractivo especial la eliminatoria del CD Tenerife, que viajará hasta Elda para enfrentarse al CD Eldense. El equipo de Álvaro Cervera buscará el pase a los dieciseisavos de final lejos del Heliodoro, en un cruce entre dos conjuntos de Segunda División que volverán a encontrarse apenas unos días después. Y es que el 5 de diciembre, en partido correspondiente a la competición liguera, será el Eldense quien visite el estadio blanquiazul. Dos enfrentamientos consecutivos entre los mismos adversarios, aunque con escenarios y objetivos diferentes. El encuentro se jugará el miércoles 2 de diciembre en el Nuevo Pepico Amat a partir de las 19:00 horas.
Por su parte, la UD Las Palmas tendrá que desplazarse hasta el estadio Carlos Belmonte para medirse al Albacete Balompié.
Los tres representantes del Archipiélago quedaron encuadrados en el grupo Sur, siguiendo el criterio de proximidad geográfica establecido para el sorteo. La diferencia de categoría determinó las posibilidades de cada uno: el Atlético Paso tenía asegurado un rival de Primera División, mientras que Tenerife y Las Palmas podían quedar emparejados con cualquiera de los equipos de Segunda.
La segunda eliminatoria se resolverá a partido único y los 28 vencedores accederán a los dieciseisavos de final, ronda en la que entrarán en competición los cuatro participantes en la Supercopa de España. Para el Atlético Paso, sin embargo, la Copa ya ha dejado un premio extraordinario: la oportunidad de recibir al Sevilla y protagonizar una de las noches más importantes de su historia.