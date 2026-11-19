El tío de Nico Paz lanzó una bomba sobre un asunto que ilusiona tanto a los hinchas como a los jugadores de la Selección Argentina y tiene que ver con quién va a llevar la camiseta número 10 tras la retirada de Lionel Messi.
“En el último partido que lo fui a ver, que fue la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando emocionada. Él la saludó y ella le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo”, contó el tío, en declaraciones a la radio.
“Yo estaba esperándolo y él estaba en shock y dijo: ‘No puedo creer lo que me acaba de pasar’. Contó eso como algo muy increíble. Es como un niño, en el fondo”, se sinceró, Fabián Paz, orgulloso del talentoso joven.
“Nico es una persona muy tranquila y sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo y jugar con él”, sentenció Fabián sobre lo afortunado que fue el jugador al compartir la cancha con el astro. “Eso fue tocar el cielo con las manos. No se lo cree. Además, al no vivir acá, no tiene la presión de otros jugadores. Acá el fútbol se vive de otra manera”, reconoció su tío.
Cabe recordar que, tras la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, las autoridades fueron contundentes con su sucesor: “No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatorio y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos”, aseguró Scaloni.
Y advirtió: “Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea”, sentenció el técnico. El talentoso volante es el máximo goleador de la Selección desde el Mundial, con cinco tantos repartidos en cuatro encuentros (Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica). Todo lleva a pensar que Nico Paz integrará la formación titular de la Albiceleste de aquí en adelante, con la difícil misión de suceder a Lionel Messi dentro de la cancha.