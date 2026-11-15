La selección española rinde un emotivo homenaje a Jesús de Miguel con las camisetas de su carrera

La selección española de fútbol ha rendido este domingo un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido el pasado 3 de noviembre, a los 30 años. Los internacionales españoles han recordado al futbolista antes del encuentro frente a Inglaterra, correspondiente a la UEFA Nations League, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.
Los jugadores del combinado nacional, dirigido por Luis de la Fuente, saltaron al terreno de juego mostrando siete camisetas de los diferentes equipos en los que militó Jesús de Miguel durante su trayectoria deportiva, entre ellos el CD Tenerife, el Castellón, el Unionistas de Salamanca y el Navalcarnero.
La imagen fue compartida por la cuenta oficial de la selección española en la red social X, acompañada de un mensaje dedicado al futbolista conocido cariñosamente como Demi.
“Siempre en nuestro recuerdo, Jesús de Miguel. Los internacionales españoles posan con las camisetas que vistió durante su carrera como sentido homenaje a su figura”, señala la publicación.
Siempre en nuestro recuerdo, Jesús de Miguel. Los internacionales españoles posan con las camisetas que vistió durante su carrera como sentido homenaje a su figura. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/G9oTRhAlvh— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2026
Un minuto de silencio en el Metropolitano
El reconocimiento no se limitó a la fotografía de los internacionales españoles. Antes del comienzo del partido, el estadio Metropolitano también guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre.
Los exfutbolistas Iker Casillas, Fernando Torres y Fernando Llorente, campeones del mundo con España en 2010, depositaron dos ramos de flores en el círculo central del terreno de juego.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también invitó a la familia de Jesús de Miguel, que pudo presenciar el homenaje desde el palco del estadio madrileño.
El gesto se produjo en los prolegómenos del último encuentro de España en la fase de grupos de la Nations League, en el que la selección de Luis de la Fuente se enfrentó a Inglaterra.
El homenaje coincidió, además, con una jornada especialmente significativa para el tinerfeñismo. Este mismo domingo, el CD Tenerife regresó al Heliodoro Rodríguez López para disputar su primer partido desde el fallecimiento de Jesús de Miguel.
Los blanquiazules se impusieron por 2-0 a la AD Ceuta en un encuentro marcado por los recuerdos y muestras de cariño hacia el delantero, cuya memoria también estuvo presente en el minuto 9 del partido, cuando el estadio le dedicó una ovación.
El reconocimiento de la selección española se suma así a los numerosos homenajes que el fútbol nacional ha dedicado a Jesús de Miguel desde su fallecimiento.