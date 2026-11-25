Cerrada a cal y canto. La oficina de información turística de El Médano, en la plaza del núcleo costero de Granadilla de Abona, sigue con las puertas cerradas pese a que las obras de renovación están terminadas. El Ayuntamiento recepcionó la obra a mediados de abril de 2026, pero casi siete meses después el servicio todavía no puede atender al público.
El origen del bloqueo reside en el contador.
Cada punto de suministro eléctrico tiene un código único, el CUPS, que queda registrado a nombre de un titular.
TRIFÁSICA A MONOFÁSICA
En el caso de la oficina, ese suministro arrastra la historia del local, donde antes funcionó un quiosco y anteriormente la oficina. Actualmente, el Ayuntamiento tiene problemas para tramitar a quién corresponde hoy su titularidad. Además, la oficina necesita una modificación concreta, el paso de la instalación trifásica a monofásica.
El suministro trifásico, que trabaja con tres fases a 400 voltios, es el habitual en negocios de hostelería con maquinaria de cocina o equipos de frío. Una oficina de información, con iluminación, pantallas y equipos informáticos, puede funcionar con un suministro monofásico a 230 voltios, lo que implica adaptar la acometida, sustituir el contador y ajustar la potencia contratada.
Mientras el Ayuntamiento no figure como titular del punto de suministro, la distribuidora no tramita la modificación y la oficina no puede recibir corriente. El Consistorio reconoce que no maneja plazos para la apertura.
El Cabildo insular y Turismo de Tenerife ya han terminado por completo su parte del proyecto. Toda la instalación interior de la oficina está hecha, así que lo único que queda pendiente es lo que corresponde al Ayuntamiento de Granadilla y a la gestión del contador.
La rehabilitación forma parte del plan de mejora de la Red de Oficinas de Información Turística del Cabildo (Red Infoten), cuyo objetivo es renovar las 36 oficinas de la Isla con una imagen común y recursos tecnológicos. Cuando se aprobó, la inversión prevista era de 290.000 euros, financiados en un 66% por el Cabildo (191.028 euros) y en un 34% por el Ayuntamiento (99.313 euros). La obra terminada ha costado 411.691 euros. El proyecto incluía demoler el local anterior y redistribuir el espacio. También preveía pantallas de gran formato con información para que los visitantes puedan consultar y descargarse contenidos.