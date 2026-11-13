Las cuentas de 73,3 millones para 2027 salen adelante en Granadilla con la vivienda como reproche

El Pleno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó ayer, con los votos a favor del grupo de gobierno (PP, CC y Vox) y la oposición del PSOE y la concejal no adscrita Bianca Cerbán, el presupuesto general para 2027. Las cuentas ascienden a 73.363.935 euros, casi seis millones más que el de este año, lo que supone un crecimiento del 8,73%. El alcalde, José Domingo Regalado, subrayó que “es la primera vez en este siglo” que el Consistorio aprueba las cuentas en estas fechas, de modo que podrán entrar en vigor en enero. Regalado definió el documento como “un presupuesto útil, realista y pensado para mejorar la vida de cada vecino”. La oposición cuestionó, entre otros aspectos, la falta de medidas en materia de vivienda.
La inversión crece de los casi tres millones del presupuesto anterior a 6.961.576 euros, el 9,49% del gasto total. El área social contará con 8,92 millones de euros. De ellos, 6,46 millones son para Asistencia Social Primaria, 1,8 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio y 1,31 millones para ayudas alimentarias. Además, casi 900.000 euros irán a más de una quincena de entidades del tercer sector. El concejal de Economía y Hacienda, Rubén García Casañas, destacó que más de 14,3 millones, alrededor del 19,5% del presupuesto, “se dedicarán a familias, educación, cultura, deporte y mayores”.
La principal partida del capítulo de inversiones corresponde al plan de asfaltado. Cuenta con 2,87 millones para actuar en una veintena de calles de Granadilla casco, Charco del Pino, Los Blanquitos, San Isidro y Sotavento. La primera fase de la red de saneamiento de Granadilla Este recibe 741.270 euros, dentro de una obra que costará en total 1,82 millones. Al Plan EDIL de San Isidro se destinan 267.808 euros para transformar el entorno del SIEC y del barranco Cha Joaquina con una zona verde, un parque infantil, una plaza y un edificio de aparcamientos. Esa misma cantidad se reserva como aportación al futuro Mercado del Agricultor.
En el apartado deportivo, el presupuesto incluye 1,01 millones para el edificio de vestuarios del campo de fútbol de Charco del Pino, además de la tercera fase de su remodelación. En educación y mayores, se destinan 180.000 euros a rehabilitar el Centro de Día Virgen del Pino. Seguridad y emergencias suman más de 7,6 millones; la Policía Local recibe 5,69 millones y Protección Civil, 1,22. La empresa pública Sermugran supera los 13 millones para renovar maquinaria, vehículos y contenedores.
La portavoz socialista, Jennifer Miranda, reprochó que “no haya reservado ni un euro para el acceso a la vivienda ni para desarrollar suelo público residencial”, y contrapuso los más de dos millones destinados a fiestas con una dotación “cuatro veces menor para becas y empleo”.