Crean en Canarias un canal para denunciar de forma anónima casos de violencia contra menores en el deporte

El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes, 13 de noviembre, un nuevo canal especializado para comunicar posibles situaciones de violencia contra niños y adolescentes que practican deporte en las Islas. La herramienta, denominada Canal Infancia, permitirá realizar comunicaciones anónimas y confidenciales y ofrecerá asesoramiento jurídico y psicológico especializado durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
La iniciativa se ha dado a conocer durante ExpoDeca 2026, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, y forma parte del Proyecto Ganar, impulsado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez.
El servicio se encuentra actualmente en fase piloto en una veintena de federaciones y entidades deportivas del Archipiélago. El objetivo del Ejecutivo autonómico es evaluar su funcionamiento antes de extenderlo progresivamente a otras organizaciones.
Cómo funciona el nuevo Canal Infancia de Canarias
El Canal Infancia nace para facilitar que los menores puedan comunicar situaciones de violencia, acoso o riesgo que afecten a su seguridad y bienestar.
Una de sus principales características es que permitirá realizar comunicaciones de manera anónima y confidencial, con el propósito de reducir las barreras que pueden encontrar niños y adolescentes a la hora de pedir ayuda.
El sistema también contempla atención jurídica y psicológica especializada, así como acompañamiento a las entidades deportivas cuando tengan que gestionar posibles situaciones de violencia.
Según ha explicado el Gobierno autonómico, la herramienta permitirá comunicar hechos que se produzcan en diferentes entornos, no exclusivamente dentro de los clubes deportivos.
Entre ellos se incluyen los centros educativos, las redes sociales y el ámbito familiar, además de las propias instalaciones y actividades deportivas.
Durante la presentación, el director de Consulting Normativo, Cristóbal Posadas, explicó que el objetivo es que “el menor pueda explicar de forma anónima y confidencial cualquier problema que tenga”.
También insistió en que el servicio pretende ofrecer una respuesta efectiva, más allá de las obligaciones administrativas de las organizaciones.
“No un protocolo que es un papel metido en un cajón, sino una herramienta real, efectiva, para que ese menor se sienta seguro siempre”, afirmó.
Atención psicológica y jurídica durante las 24 horas
El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, destacó que el nuevo canal complementa las medidas de prevención desarrolladas por el Gobierno de Canarias durante esta legislatura.
Entre ellas figuran la formación de los responsables de protección de menores y la elaboración de un protocolo común para las organizaciones deportivas.
Sabroso explicó que el Canal Infancia permitirá ofrecer asesoramiento y acompañamiento especializado a los clubes y federaciones cuando se detecten situaciones de riesgo.
“Tenemos que seguir avanzando y aquí es donde entra Canal Infancia”, señaló.
El viceconsejero recordó que todas las entidades deportivas que trabajan habitualmente con menores deben contar con una persona responsable de su protección, designada públicamente.
Esta figura constituye uno de los principales mecanismos para identificar situaciones de violencia, atender las preocupaciones de los menores y activar los procedimientos correspondientes.
Qué exige la ley a los clubes deportivos que trabajan con menores
La puesta en marcha del Canal Infancia está relacionada con las obligaciones recogidas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Su artículo 48 establece que las entidades que realizan habitualmente actividades deportivas o de ocio con menores deben aplicar protocolos de actuación, supervisar su cumplimiento y designar un delegado o delegada de protección.
Esta persona debe ser un referente al que los menores puedan acudir para comunicar sus inquietudes y posibles situaciones de violencia. boe.es
En Canarias, además, el Ejecutivo autonómico ha vinculado la concesión de determinadas subvenciones deportivas al cumplimiento de estos requisitos.
Según explicó Sabroso, las entidades beneficiarias deben disponer de un delegado de protección formado y de un protocolo de actuación aprobado y publicado.
La Consejería también ha desarrollado dos programas gratuitos de formación para estas figuras y ha distribuido un protocolo marco que sirve de referencia a clubes y federaciones.
Un proyecto piloto en una veintena de entidades deportivas
El Canal Infancia se está implantando inicialmente en unas 20 federaciones y organizaciones deportivas de Canarias, con la colaboración de la empresa Consulting Normativo.
Esta primera fase permitirá comprobar el funcionamiento del servicio, detectar posibles necesidades de mejora y realizar ajustes antes de ampliar su utilización.
Entre las entidades participantes figura la Federación Canaria de Baloncesto, representada durante la presentación por María Sosa.
También participaron el consejero delegado de Consulting Normativo, Jorge Badiola, y la secretaria general del Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, Carmen Sosa.
La iniciativa forma parte del Proyecto Ganar, un programa del Gobierno regional dirigido a prevenir la violencia en el deporte base mediante actividades formativas, sensibilización y promoción de valores.
Sus actuaciones se dirigen a clubes, federaciones, entrenadores, árbitros, deportistas y familias, con especial atención a la prevención de conductas violentas.
El objetivo es reforzar la seguridad de los menores que practican deporte y facilitar que las organizaciones deportivas dispongan de herramientas para detectar y abordar posibles situaciones de riesgo.