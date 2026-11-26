El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue detenido el pasado lunes, 23 de noviembre, en el municipio de Salinas, al sur de Puerto Rico, por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. El artista, de 53 años, protagonizó en 2019 un polémico episodio durante una actuación en Canarias.
Según ha informado la Policía puertorriqueña, el intérprete, cuyo nombre real es Cruz Manuel Hernández, fue arrestado por “hechos relacionados con un alegado estado de embriaguez”.
El cantante fue sometido a una primera prueba de alcoholemia mediante el aliento, que arrojó un resultado del 0,15%, casi el doble del límite legal del 0,08% en Puerto Rico.
Posteriormente, el artista se negó a realizarse una segunda prueba en dependencias policiales, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para efectuarla. Las autoridades mantienen abierta la investigación.
El episodio de Manny Manuel en Canarias
El cantante puertorriqueño, conocido como el Rey de Corazones, ha atravesado diferentes dificultades personales a lo largo de su trayectoria profesional.
Uno de los episodios más recordados en el Archipiélago tuvo lugar en 2019, cuando una de sus actuaciones provocó los abucheos y las críticas del público.
El artista ha hablado públicamente en anteriores ocasiones de sus problemas con el alcohol y otras sustancias, por los que llegó a ingresar en una clínica para recibir tratamiento.
Tres décadas sobre los escenarios
Tras buscar ayuda profesional, Manny Manuel retomó su carrera musical de la mano del músico y productor puertorriqueño Jay Lugo, con quien celebró sus tres décadas de trayectoria artística.
En una entrevista concedida anteriormente a EFE, el cantante destacó el papel que habían desempeñado sus seguidores durante los momentos más complicados de su vida.
“En las partes difíciles, rocosas, desérticas, áridas, secas, hay un pueblo que también ha estado caminando conmigo”, afirmó entonces el intérprete.
Manny Manuel agradeció especialmente el respaldo de quienes habían permanecido a su lado durante su recuperación y posterior regreso a los escenarios.