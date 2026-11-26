Más de 10.000 personas se han sumado a la petición impulsada por Cristina Guillén en Change.org, una vecina de Tenerife que reclama al Gobierno de Canarias un protocolo para garantizar el traslado en avión medicalizado de los pacientes canarios que enfermen gravemente fuera de las Islas. La iniciativa surge de una experiencia familiar que puso de manifiesto las dificultades para regresar al Archipiélago en estas circunstancias.
Su suegra sufrió una parada cardíaca durante unas vacaciones en la Península. Cuando los médicos autorizaron su traslado a un hospital cercano a su domicilio, la familia se encontró con un problema que no esperaba: según relata Guillén, el Servicio Canario de la Salud (SCS) carecía de un protocolo para cubrir ese desplazamiento.
El coste del traslado ascendía, según la tinerfeña, a unos 100.000 euros, una cantidad difícil de asumir para muchas familias.
Un seguro privado permitió su regreso a Tenerife
“Pasamos todo el verano fuera de casa. Mi hijo preguntaba cada día cuándo volvíamos”, recuerda Guillén, quien explica que las dificultades continuaron incluso después de que los médicos autorizaran el viaje.
La impulsora de la recogida de firmas señala que Canarias dispone de aviones medicalizados para trasladar a pacientes que necesitan recibir tratamientos o atención especializada fuera del Archipiélago. Sin embargo, denuncia que el procedimiento para regresar a las Islas en circunstancias como las que vivió su familia no está establecido.
“Traer de vuelta a una canaria que enferma en la Península no está establecido y cuesta 100.000 euros. ¿Quién puede pagar eso?”, se pregunta.
En su caso, fue un seguro privado el que finalmente cubrió el coste del traslado. Su suegra falleció unas semanas después de regresar a Tenerife. “Pero murió en casa, rodeada de su familia y de sus amigos”, relata.
Más de 10.000 firmas para reclamar un protocolo sanitario
La experiencia llevó a Cristina Guillén a iniciar una campaña en la plataforma Change.org, donde ya ha conseguido reunir más de 10.000 firmas.
Su petición está dirigida tanto al Gobierno de Canarias como al Parlamento autonómico y reclama la creación de un protocolo de emergencia que permita a los pacientes canarios regresar a su hospital de referencia cuando exista una necesidad médica acreditada.
La medida que propone abarcaría tanto a quienes enfermen gravemente durante una estancia en la Península como a aquellos que necesiten regresar desde otra Isla.
Guillén fundamenta su reivindicación en el principio de igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria recogido en la Ley General de Sanidad.
“No dejo de pensar en las familias que no tienen ese seguro. En quien tiene que recuperarse lejos de los suyos. O peor aún, despedirse a cientos de kilómetros de distancia”, explica.
La tinerfeña mantiene abierta la recogida de firmas a través de change.org/AvionMedicoParaCanarias.
“Vivir en una isla no debería ser una desventaja cuando está en juego la salud. La insularidad no puede ser la excepción”, reivindica.