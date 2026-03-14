Recogen firmas para evitar la supresión de aparcamientos en el centro de Santa Cruz de Tenerife

La asociación de vecinos El Perenquén, de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, con el objetivo “de detener la eliminación de plazas de aparcamiento en la capital”.
La presidenta de El Perenquén, Silvia Barrera, explica que “hemos sido testigos de cómo, día tras día, el Ayuntamiento elimina sin justificación plazas de aparcamiento gratuito. Una decisión, unida a la falta de transparencia y comunicación con los ciudadanos, que perjudica gravemente a los residentes”.
La iniciativa, puesta en marcha hace unos días, ya registra una treintena de apoyos, para “exigir un cambio de la política municipal y asegurar un futuro más accesible y justo para los habitantes de la zona centro capitalina”.
Según El Perenquén, “Santa Cruz enfrenta un déficit de más de 20.000 plazas de aparcamiento público, una situación insostenible para los residentes, trabajadores y pequeños comerciantes de la zona.
Las pocas alternativas existentes son las concesionarias privadas, que imponen tarifas desorbitantes, haciendo que aparcar el coche sea un lujo que muchos no pueden permitirse”.
Alegan que desde el Ayuntamiento chicharrero “no se han propuesto soluciones viables. El transporte público no se modifica para suplir esta carencia, y la creación de nuevas plazas de parking brilla por su ausencia, lo que afecta tanto a residentes como a los comercios de la zona”.
“Exigimos al Ayuntamiento que detenga la eliminación arbitraria de aparcamientos, redacte un plan detallado de soluciones reales, cree más plazas de parking y mejore el transporte público”, apunta.