AHTS celebrará una nueva edición del Festival Holi en el sur de Tenerife

La Asociación Hindú Tenerife Sur (AHTS) celebrará una vez más el esperado Festival Holi, también conocido como el Festival de los Colores, el próximo 31 de mayo. Esta cita, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los encuentros culturales más alegres y participativos de la isla, reunirá nuevamente a residentes, familias y visitantes en una jornada marcada por la música, el color y la convivencia.
El Holi es una de las festividades más importantes de la cultura hindú. Tradicionalmente, representa la llegada de la primavera, la victoria del bien sobre el mal y el inicio de una etapa de renovación, alegría y esperanza. Su elemento más característico es el lanzamiento de polvos de colores, que simbolizan la igualdad, la unión y la celebración de la vida. Durante esta festividad, las diferencias desaparecen bajo una nube de color, creando un ambiente de cercanía, respeto y felicidad compartida.
En Tenerife, el Festival Holi se lleva celebrando desde hace años gracias al impulso de la comunidad hindú del sur de la isla. Lo que en sus inicios comenzó como una celebración más pequeña, cercana y familiar, ha ido creciendo hasta convertirse en un evento multicultural que atrae cada vez a más personas. Hoy, el Holi en Tenerife no solo es una celebración religiosa o cultural, sino también un símbolo de integración, convivencia y unión entre comunidades.
Esta fiesta de colores se ha consolidado también como un símbolo de integración y unión en Tenerife. Más allá del lanzamiento de polvos de colores, el Holi ofrece un espacio para compartir la cultura hindú con la sociedad tinerfeña: sus tradiciones, su música, su gastronomía y su forma de celebrar la vida.
La esencia del festival se mantiene intacta: compartir, sonreír y celebrar juntos. Personas de diferentes edades, nacionalidades y culturas se reúnen para participar en una fiesta donde el color se reparte entre todos, sin distinciones. Esa mezcla de personas, tradiciones y emociones ha hecho que el Holi sea ya un evento icónico en nuestra isla, reflejando el carácter abierto, diverso y acogedor de Tenerife.
Desde la Asociación Hindú Tenerife Sur, se invita a toda la ciudadanía a formar parte de esta celebración, que vuelve a demostrar que la cultura, cuando se comparte, se convierte en un puente entre personas y comunidades.