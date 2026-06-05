Granadilla recupera una urbanización abandonada de 277 viviendas protegidas tras la crisis del año 2008

Una urbanización paralizada desde la crisis inmobiliaria de 2008 volverá al mercado residencial en Granadilla de Abona convertida en 277 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, visitó ayer esta promoción recientemente finalizada. La ejecución de las obras se prolongó cerca de dos años.
Durante el recorrido, Rodríguez presentó la actuación como “un ejemplo de vivienda protegida impulsada desde el ámbito privado”. Destacó que detrás del proyecto se halla una fórmula que canaliza la participación de numerosos inversores que destinan Reserva de Inversiones a dar respuesta a la emergencia habitacional, un modelo que el consejero señaló como “la vía a seguir”.
El conjunto residencial está formado por siete edificios que reúnen 277 viviendas, en su mayoría de dos dormitorios, salón, cocina y uno o dos baños, junto con plazas de garaje y trasteros.