Alcorques asfixiantes y árboles secos: el mapa que identifica 1.322 puntos negros en Santa Cruz

La necesidad de multiplicar los esfuerzos en todos los municipios de España para garantizar una elevada cobertura de sombra natural ha llevado a asociaciones ecologistas, vecinales y voluntarios de Santa Cruz de Tenerife a sumarse, el pasado fin de semana, a la iniciativa estatal Aquí falta un árbol, la cual se centró en realizar un mapeo sobre la situación del arbolado urbano. Promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, la acción ha buscado visibilizar el estado de los ejemplares que habitan en las ciudades, a fin de proponer mejoras a los gobiernos locales para su mantenimiento. Solo en la capital tinerfeña se han detectado más de 1.300 puntos negros.
“No es sólo por la necesidad de hacer más habitables ciudades y pueblos, o por la importancia de ecosistemas sanos, sino también porque la ciudadanía lo está demandando. Hacen falta más árboles y hay que tratarlos como lo que son: seres vivos”, han explicado los organizadores.
La urgencia de rebajar las altas temperaturas y el efecto isla de calor de los municipios es notoria, y algunas de las medidas fundamentales a implementar pasan, según los promotores del mapeo, por aumentar la presencia de arbolado, la superficie permeable y la biodiversidad en las ciudades.
En el caso de Santa Cruz, el ecomapeo se ha llevado a cabo los pasados día 3 y 4 de octubre en diferentes zonas del municipio, sumándose a la iniciativa ocho voluntarias de las asociaciones Los Árboles Hablan, la vecinal Urban Centro El Perenquén y los colectivos Iniciativas10 y Barrio la Salud Verde.
“Hemos mapeado una zona comprendida entre el centro urbano, parque García Sanabria, El Toscal, parte de la Salle, plaza Militar, plaza Weyler, Salamanca, Ifara, Residencial Anaga, parque de la Granja y su entorno, Rambla Pulido y avenida. Islas Canarias, donde en total se han identificado 1.322 alcorques con deficiencias”, explica la presidenta de Los Árboles Hablan, Carmen de la Rosa.
De este total, se han identificado 51 alcorques vacíos, 25 alcorques con tocón o árboles secos, y 1.246 alcorques asfixiantes, o bien de pequeño tamaño, con cemento, caucho o césped artificial, que impiden el correcto desarrollo del ejemplar, llevándolo a su muerte. Por ello, ahora se pedirá que se actúe sobre estas deficiencias.
En este sentido, De la Rosa indica que “una vez detectados y documentados gráficamente los problemas en el arbolado de la capital, el siguiente pasó será hacer llegar un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz a finales de mes, con el objetivo de que repongan los alcorques vacíos, retiren el caucho o el cemento de los alcorques asfixiantes y adecuen su tamaño a las necesidades de los árboles para su adecuado desarrollo”.
Asimismo, adelanta que en esta primera iniciativa “no hemos llegado a analizar el total de los árboles del municipio, pero continuaremos mapeando en próximas actuaciones”.
Mientras, a nivel nacional el resultado del ecomapeo deja también datos a tener en cuenta, pues se han contabilizado 44.882 alcorques vacíos o cegados (tapados con solería u otro pavimento); 27.116 alcorques con presencia de un tocón (el tronco que se deja una vez talado) o de un árbol seco; y 76.164 alcorques llamados asfixiantes, que son aquellos que teniendo un árbol, la tierra en la que se asienta está sellada con hormigón o con resinas, o bien son alcorques tan deficientes que el tronco del árbol es incluso mayor que el hueco que se le deja.
“En esta actividad estamos reivindicando arbolado, pero para mejorar la habitabilidad de los municipios hay que hacer mucho más. Es necesario renaturalizar las ciudades y conseguir una alta presencia de vegetación, también en el estrato arbustivo, para permitir que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural. El principal enemigo de las ciudades es el pavimento, la desbrozadora y la motosierra, que somete a podas severas e inoportunas a gran parte del arbolado urbano”, subrayan los organizadores.
A nivel nacional han participado en este primer ecomapeo 2.145 personas, de 315 municipios, que han marcado más de 148.000 puntos negros del arbolado urbano en solo dos días.