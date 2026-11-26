La Laguna celebra este sábado, 28 de noviembre, una nueva edición de La Noche en Blanco, con más de 14 horas de actividades comerciales, conciertos, espectáculos callejeros, teatro, danza y propuestas para toda la familia. Las actuaciones de Siloé y M-Clan serán dos de los principales reclamos de una jornada en la que participarán más de 50 establecimientos comerciales.
Bajo el lema “Brillamos más cuando lo vivimos juntos”, el Ayuntamiento de La Laguna ha diseñado una programación que se extenderá por diferentes calles, plazas y espacios culturales del casco histórico.
Una de las novedades de este año es la separación de la cita comercial del fin de semana del encendido del alumbrado navideño, una decisión consensuada con el sector.
Según los datos aportados por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, la campaña de Navidad representa entre el 30% y el 40% de las ventas anuales del comercio lagunero. De ese volumen, entre el 5% y el 10% corresponde a La Noche en Blanco.
Conciertos de la Noche en Blanco de La Laguna 2026
La música será una de las grandes protagonistas de la jornada, con actuaciones de artistas y formaciones como El Vega, Ruts & La Isla Music, Baldosa, Atlantic Soul Band, Los Vinagres, Mambo Jambo y La Caliente.
Tres de los conciertos más destacados tendrán lugar durante la noche:
- Los Sabandeños: a las 21:00 horas, en el Teatro Leal, con entrada.
- Siloé: a las 21:15 horas, en el entorno de la Torre de la Concepción.
- M-Clan: a las 23:00 horas, en la plaza del Cristo.
La iniciativa ‘Canciones desde la ventana’ llevará también las actuaciones de Etel Santos, Ellen O y Toñako Ixah a diferentes establecimientos y edificios del centro histórico.
|Hora
|Artista
|Ubicación
|13:00
|Ruts & La Isla Music
|Plaza Hermano Ramón
|13:30
|El Vega
|Torre de la Concepción
|19:30
|Atlantic Soul Band
|Plaza de la Junta Suprema
|20:00
|Baldosa
|Torre de la Concepción
|20:00
|Aldara
|Plaza Hermano Ramón
|20:00
|Chacho Eco Fest
|Plaza Víctor Zurita
|20:30
|Simón Salinas
|Plaza del Cristo
|20:45
|Wax & Boogie
|Plaza de la Junta Suprema
|21:00
|Los Sabandeños
|Teatro Leal
|21:15
|Siloé
|Torre de la Concepción
|21:15
|Isa Izquierdo
|Plaza Hermano Ramón
|21:30
|Los Vinagres
|Plaza del Cristo
|22:00
|Mambo Jambo
|Plaza de la Junta Suprema
|23:00
|M-Clan
|Plaza del Cristo
|23:00
|La Caliente
|Torre de la Concepción
Pasacalles, teatro y espectáculos al aire libre
La compañía francesa Remue Ménage protagonizará uno de los grandes espectáculos de esta edición con Legendario, un pasacalles que partirá a las 19:00 horas desde la plaza del Adelantado.
La compañía Tiritirantes ofrecerá dos pases de El Carrusel, a las 12:30 y a las 17:00 horas, mientras que MiArteFactor presentará Psicodelic Laguna junto a Guachipandixie.
Habemus Teatro, Timaginas Teatro, Lapiedra Teatro y Campi Qui Pugui completarán la oferta teatral, a la que se sumarán espectáculos de títeres y actuaciones humorísticas.
Entre estas últimas destaca la del humorista canario Abián Díaz, que actuará a las 20:00 horas en la plaza del Doctor Olivera.
Mercadillos, artesanía y actividades infantiles
Más de medio centenar de comercios han preparado actividades propias, a las que se sumarán diferentes mercados y espacios dedicados a la artesanía.
Los visitantes podrán recorrer Laguna Market, en Casa Mesa; Canary Marketplace, en el Camino Largo; la muestra de artesanía del parque de la Constitución y los puestos de las plazas del Adelantado y de los Ilustradores.
La programación familiar incluirá Chocoland, ‘Una ciudad de cuento’, talleres creativos, juegos y actividades deportivas en la calle San Agustín.
Por su parte, la plaza de la Catedral acogerá talleres inclusivos entre las 11:00 y las 18:00 horas, además de una actividad de danza inclusiva a las 12:30 horas.
La oferta cultural se completará con exposiciones, actuaciones folclóricas, espectáculos de danza contemporánea, un desfile de moda y un rastrillo solidario.
Dónde aparcar en la Noche en Blanco de La Laguna
El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo especial de movilidad para facilitar la llegada de visitantes al casco histórico.
Se habilitarán zonas de estacionamiento en los siguientes puntos:
- Aparcamientos del centro comercial Alcampo La Laguna.
- Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.
Además, TITSA ofrecerá un servicio gratuito de guaguas lanzadera entre Alcampo y el Intercambiador de La Laguna, que funcionará desde las 15:20 horas del sábado hasta las 03:15 horas del domingo.
El dispositivo se completará con refuerzos en los servicios de guaguas y taxis.
La Noche en Blanco 2026 está organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el Cabildo de Tenerife.