El Ayuntamiento de La Laguna celebró ayer la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad y emergencias previa a la celebración de la Noche en Blanco, prevista para el sábado. El encuentro permitió avanzar en la planificación conjunta de los recursos que se desplegarán para asegurar una jornada segura y sin incidencias, que volverá a congregar a cerca de 100.000 personas en el centro histórico de la ciudad.
El evento contará con dos centros sanitarios operativos durante todo el evento, además de la colaboración del Cabildo, tanto en la regulación del tráfico en las vías insulares como en el refuerzo del transporte público mediante las operativas especiales de Titsa y el tranvía. Se activará el Campus de Guajara como aparcamiento disuasorio, junto con la lanzadera desde Alcampo, que funcionará también como punto alternativo para estacionamiento y conexión con la ciudad.
La sesión estuvo presidida por el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, acompañado de la edil de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, así como de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, junto al equipo técnico responsable del plan de autoprotección.