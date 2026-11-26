La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (Adepac) ha vuelto a concentrarse a las puertas del Cabildo de Tenerife para reclamar una solución que garantice la continuidad del refugio de Ravelo, en El Sauzal, donde atiende a unos 300 perros.
La protectora denuncia que sigue sin obtener una respuesta que asegure el mantenimiento de las instalaciones y reclama la implicación de la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), y del consejero responsable de Bienestar Animal, Valentín González (PP).
La presidenta de Adepac, Yahaira Thovar, asegura que continúa a la espera de una reunión con los responsables de la Corporación insular que solicitó hace un año.
“Vergüenza debería darles que una protectora con 300 perros tenga que mendigar la comida y los sueldos de los trabajadores”, lamenta Thovar, quien vuelve a poner el foco en las dificultades económicas que atraviesa la asociación para mantener su actividad.
Meses de protestas ante el Cabildo de Tenerife
La nueva movilización se suma a las convocadas durante los últimos meses por la protectora, que lleva tiempo reclamando una solución estable para financiar la alimentación, la atención veterinaria y los gastos de personal del refugio de Ravelo.
El pasado 2 de octubre, Adepac ya se concentró frente a la sede de la Corporación insular, coincidiendo con la celebración del pleno, para solicitar una reunión con Rosa Dávila y una respuesta sobre la subvención nominativa de 240.000 euros aprobada por el pleno en marzo.
La asociación también reclama la actualización del convenio que mantiene con el Cabildo de Tenerife, al considerar que los problemas económicos del refugio no pueden resolverse únicamente mediante ayudas puntuales.
Según explica Adepac, durante 17 años recibió una subvención anual de la institución insular que contribuía a sufragar los gastos básicos derivados del cuidado de los animales.
La posición del Cabildo
El origen del conflicto se encuentra en el cambio del modelo de financiación de las protectoras de animales de Tenerife impulsado por la Corporación insular.
El Cabildo ha defendido un sistema de ayudas al que puedan optar las distintas asociaciones de protección animal de la Isla y anunció un incremento de la dotación presupuestaria de 400.000 a 700.000 euros.
Por su parte, Valentín González aseguró el pasado mes de febrero que el centro de Ravelo no cerraría y que la institución seguiría respaldando la labor de Adepac.
Durante el pleno insular del 31 de julio, Rosa Dávila atribuyó los problemas para abonar la subvención de este año a deficiencias en la justificación de los gastos correspondientes a la ayuda concedida en 2025.
Adepac, por su parte, sostiene que mantiene un convenio específico con la institución insular y reclama una fórmula de financiación que garantice la continuidad del servicio que presta.
Mientras tanto, la protectora continúa solicitando la colaboración ciudadana mediante donaciones económicas, aportaciones de alimentos, apadrinamientos y adopciones para atender a los animales que permanecen en sus instalaciones.