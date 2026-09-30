ADEPAC vuelve a concentrarse por el refugio de Ravelo: “Más de 300 animales no pueden quedar a expensas de la incertidumbre”

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (ADEPAC) volverá a concentrarse este viernes, 2 de octubre, ante el Cabildo de Tenerife para exigir una solución que garantice la continuidad del refugio de Ravelo, donde atiende a más de 300 animales.
La protesta está convocada a las 09.30 horas, coincidiendo con la celebración del Pleno insular. Bajo el lema “ADEPAC sigue abandonado”, la asociación reclama una reunión con la presidenta del Cabildo, una respuesta formal sobre una subvención nominativa de 240.000 euros aprobada por el Pleno en marzo y un marco estable que permita mantener la actividad del centro.
“No se puede sostener un refugio de estas características sin saber cuál va a ser su futuro. Hay trabajadores que tienen que cobrar, proveedores a los que hay que pagar y, sobre todo, más de 300 animales cuya atención no puede quedar a expensas de la incertidumbre administrativa”, sostiene ADEPAC.
ADEPAC pide revisar el convenio con el Cabildo
La asociación asegura que existe actualmente un convenio de colaboración con la Corporación insular y afirma estar dispuesta a revisarlo o modificarlo si fuera necesario para garantizar la continuidad del servicio.
“Lo que no entendemos es por qué no nos sentamos”, señala la entidad, que pregunta públicamente qué está impidiendo alcanzar un acuerdo y qué trámites serían necesarios para establecer un nuevo marco de colaboración.
ADEPAC mantiene que la falta de una solución afecta tanto a la planificación económica del refugio como a sus trabajadores, proveedores y a la atención cotidiana de los animales.
La organización recuerda además que, durante otra concentración celebrada el pasado 31 de julio, la presidenta del Cabildo se comprometió públicamente, según la versión de la propia asociación, a mantener una reunión para abordar la situación.
Dos meses después, ADEPAC afirma que ese encuentro todavía no se ha producido.
Qué ocurre con los 240.000 euros
Uno de los principales puntos de conflicto es una subvención nominativa de 240.000 euros que, según la asociación, fue aprobada por el Pleno del Cabildo en marzo de 2026 para atender las necesidades del refugio.
ADEPAC asegura que siete meses después todavía no ha recibido una resolución definitiva sobre esos fondos.
La entidad afirma que únicamente tiene conocimiento de un informe de la Asesoría Jurídica del Cabildo fechado el 28 de julio y expuesto parcialmente durante el Pleno celebrado tres días después, aunque sostiene que no le ha sido comunicado formalmente.
Según recoge la propia asociación, el Cabildo ha mantenido públicamente que la ayuda está aprobada, pero que su abono depende de la finalización de un procedimiento administrativo relacionado con la justificación de una subvención anterior.
ADEPAC reclama ahora que esa situación quede recogida formalmente por escrito.
“No pedimos que se ignore ningún procedimiento. Si los 240.000 euros no pueden abonarse, que se nos diga formalmente, que se identifique la norma que lo impide y que se adopte la resolución que corresponda”, señala.
Más de 300 animales dependen del refugio
Mientras se resuelve la situación, el refugio de Ravelo debe continuar afrontando los gastos de alimentación, atención veterinaria, medicamentos, limpieza y mantenimiento de sus instalaciones.
ADEPAC denuncia que existen trabajadores que siguen sin cobrar y que algunos proveedores de productos de limpieza y empresas farmacéuticas han comenzado a exigir el pago por adelantado.
La asociación asegura que esta situación la está obligando a recurrir a aportaciones ciudadanas para cubrir algunas necesidades básicas del centro.
La concentración del viernes tendrá lugar ante las puertas del Cabildo de Tenerife, a partir de las 09.30 horas. ADEPAC ha llamado a participar a socios, voluntarios, trabajadores, organizaciones y ciudadanía para reclamar una solución que garantice el futuro del refugio.
“Somos la voz de los que no tienen a nadie. Ellos no pueden salir a la calle a reclamar sus derechos. Nosotros sí”, concluye la asociación.