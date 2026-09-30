Así será el nuevo Intercambiador de La Laguna: conexión con Padre Anchieta, zonas protegidas y accesibilidad con IA

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado por 8,1 millones de euros la reforma integral del Intercambiador de La Laguna, una actuación que prevé modernizar una infraestructura utilizada por más de seis millones de viajeros al año. Las obras, con una duración estimada de 20 meses, comenzarán previsiblemente a mediados de noviembre.
La adjudicación ha recaído en la UTE COBRA Infraestructuras Hidráulicas-IMESAPI, después de un procedimiento de contratación al que se presentaron ocho ofertas. La propuesta seleccionada obtuvo la máxima puntuación, con 100 puntos, según ha informado la Corporación insular.
Antes del inicio de los trabajos se abrirá un plazo de 15 días hábiles para posibles recursos y, una vez completado este trámite, se procederá a la firma del contrato.
Más de 87 millones de viajeros al año
El Intercambiador de La Laguna entró en funcionamiento en 2011. Desde entonces, el volumen de viajeros de TITSA ha aumentado de forma notable.
Según los datos aportados por el Cabildo, la red de transporte atendía entonces a unos 39 millones de viajeros al año, frente a los más de 87 millones actuales.
La presidenta insular, Rosa Dávila, sostiene que la reforma responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras al crecimiento experimentado por el transporte público en los últimos años.
El intercambiador registra una media de unas 25.000 personas al día en jornadas laborables, por lo que la actuación contempla cambios en espacios de espera, dársenas, accesibilidad y protección frente a las condiciones meteorológicas.
Más espacio, protección frente el tiempo y conexión con la pasarela
El proyecto incluye la ampliación de las zonas de espera y la renovación de las dársenas. También se instalarán cerramientos acristalados para proteger mejor a los usuarios frente al viento, la lluvia y el frío.
La reforma contempla además nuevos núcleos de comunicación vertical mediante ascensores y escaleras, rehabilitación del pavimento, mejoras estructurales y renovación de los sistemas de iluminación y drenaje.
La fachada también será renovada con materiales más eficientes y duraderos.
Otro de los cambios previstos será la adaptación del edificio para permitir una conexión directa con la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta.
Estación provisional durante las obras
Uno de los principales condicionantes del proyecto será mantener el servicio de transporte público mientras se ejecutan los trabajos. Para ello, se habilitará una estación provisional capaz de asumir las cerca de 1.400 operaciones diarias que actualmente se realizan en el intercambiador.
El dispositivo provisional contará con 30 dársenas. De ellas, 17 estarán situadas en la avenida Ángel Guimerá y las 13 restantes se ubicarán en una zona del campus central de la Universidad de La Laguna, cedida por la institución académica.
El objetivo, según el Cabildo, es mantener el 100% del servicio durante los 20 meses de ejecución.
Mejoras de accesibilidad con IA
La oferta adjudicataria incorpora también varias mejoras respecto al contrato inicial.
Entre ellas figura una ampliación de tres años del plazo de garantía de la obra y la instalación de un sistema de accesibilidad para personas sordas y con pérdida auditiva basado en inteligencia artificial.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señala que la reforma busca mejorar la comodidad de las personas que utilizan diariamente la estación y adaptar los espacios a las actuales necesidades del transporte público.