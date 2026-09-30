La Laguna apuesta por dar espacio a la industria de la animación canaria

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Desarrollo Local, colabora en la celebración de Tajea, un foro de animación canaria, una jornada que reunirá el próximo sábado, de 11.00 a 20.00 horas, en el antiguo convento de Santo Domingo, a profesionales, artistas, estudiantes y creadores para compartir proyectos, generar contactos y reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria de la animación en Canarias.
El concejal del área, Domingo Galván, destacó el potencial de esta actividad para un sector que ofrece posibilidades de desarrollo profesional vinculadas a la creatividad y las nuevas industrias. “La animación y el audiovisual representan un nicho de empleo y una oportunidad laboral y creativa para nuestros jóvenes y profesionales. Desde La Laguna queremos contribuir a generar espacios donde el talento pueda encontrarse, mostrar lo que sabe hacer y establecer conexiones que puedan traducirse en nuevos proyectos y oportunidades de empleo”, señaló.
La jornada nace de la voluntad de ofrecer un espacio propio al talento de las Islas, favoreciendo que los proyectos puedan crecer desde Canarias sin renunciar a su proyección exterior. El encuentro combinará sesiones de elevator pitch, charlas, un foro abierto y espacios de networking, con el propósito de conectar a quienes ya trabajan en la industria con nuevos creadores y estudiantes que buscan abrirse camino en ella.
La directora de Tajea, Alicia González, explicó que “en Canarias tenemos muchísimo talento, pero necesitamos más espacios donde pueda encontrarse, enseñar sus proyectos y disponer de oportunidades reales para desarrollarlos”. Tajea pretende ser “un punto de encuentro para artistas y profesionales de las Islas, pero también un lugar donde hablar con honestidad de las dificultades de construir una carrera aquí y de cómo conseguir que la industria eche raíces en Canarias”.
El productor y cocreador de Tajea, Guillermo Peraza, incidió en que “todavía queda camino para convertir todo el potencial creativo canario en una industria estable”. De ahí, añadió, que Tajea es una “presentación de proyectos, formación, debate y networking, para que una persona pueda llegar con una idea, encontrar ayuda para hacerla crecer y comprobar que es posible producir desde Canarias”.