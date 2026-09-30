La curiosa tradición de Tenerife que vuelve este lunes: el remojo de los chochos

El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla recuperará el próximo lunes una de sus tradiciones rurales más singulares: el remojo de los chochos, una práctica ya desaparecida que durante décadas formó parte de la vida agrícola del municipio.
La representación comenzará a las 16.00 horas y recordará cómo los agricultores acudían en estas fechas a los charcos del barrio de La Rambla para poner a remojo sacos de esta leguminosa y conseguir su característico punto salado.
La iniciativa estará dirigida por los artesanos María Dolores Santana y Marcelino Reyes, que ejercerán como divulgadores de una costumbre vinculada a las fiestas de principios de octubre en honor a la Virgen del Rosario.
Una costumbre ligada a la vida rural
Según recuerdan sus impulsores, décadas atrás era habitual que los agricultores aprovecharan estas fechas para llevar los chochos hasta la costa y dejarlos en remojo en los charcos. De ahí nació el remojo de los chochos.
La recreación contará con la participación de vecinos y vecinas del municipio, que contribuirán a reproducir una escena habitual en la vida cotidiana de otras generaciones.
El objetivo de la actividad es mantener viva una práctica tradicional estrechamente relacionada con la agricultura, la alimentación y las costumbres populares de San Juan de la Rambla.
La representación permitirá además acercar esta parte de la memoria local a quienes no llegaron a conocer de primera mano una costumbre que desapareció con el paso del tiempo.