Hablar de San Juan de la Rambla es hacerlo de su principal seña de identidad: la música, que, a lo largo de su dilatada historia ha escrito páginas gloriosas en la música canaria. Todo comenzó allá por 1866 cuando la célebre vecina y benefactora local Doña Rosario Oramas decide donar a su coste el órgano inglés de la iglesia así como de varios instrumentos musicales para que se formara una banda de música como ya existían en otras zonas y alegrar los eventos festivos del municipio así como los actos de la Semana Santa. A partir de ese entonces, al margen de la aparición de solistas, parrandas, grupos musicales, orquestas, grupos folklóricos, coros, etc; el papel protagonista, sin duda, lo ha acaparado la banda de música de San Juan de la Rambla, en un principio y desaparecida ésta, la Banda de Música Alcaraván.
Después de una etapa brillante con el recordado don Miguel Díaz-Llanos, y el vacío producido por la desaparición de la misma, surge el entusiasmo y protagonismo de una serie de vecinos, padres y madres, convencidos de que era posible crear nuevamente una banda de música que diera nombre a nuestra Villa; y así fue, cuando el destacado Felipe Dámaso Pérez Luís Fifo y otras personas comprometen al maestro Óscar Pérez Regalado que, en su casa, se comprometió a dar clases de solfeo a un grupo de niños y niñas ávidos del arte musical.
Era 1978 y el proyecto empezó a caminar para dar paso en 1979 a ensayar y practicar con instrumentos, para hacer realidad el esperado momento en diciembre de 1980 en el recordado Teatro-Cine Aurora, donde se produce la presentación oficial de la Banda de Música Alcaraván, plagada de niños y niñas y con la colaboración de varios veteranos que aportaron su importante ayuda inicial y bajo la dirección de Óscar Pérez, ofrecer un repertorio musical ante la alegría de todo un pueblo que llenó el recinto cultural. Han pasado pues, cuarenta y seis años, desde aquel esperado momento y la Banda Alcaraván sigue deleitándonos con sus acordes musicales cada momento especial que se celebre.
Pero bueno es recordar que, por aquel entonces, las bandas de música solo contenían el elemento masculino y fue así que por vez primera en la historia una serie de niñas (hoy madres y abuelas de familia) fueron, sin pensarlo, las auténticas protagonistas de impulsar a la mujer ramblera a la práctica musical.
Hablamos pues de: Inés Bárz (con apenas 8 años); Luzmi Pérez; Fátima carrillo; Ligia Méndez; Natalia de Luis; Carmen María Fernández; Corina Rodríguez; Carina Falcón; María José Beltrán; Carmen María Abreu y Eulalia Toledo . Precisamente, Laly Toledo, una de las destacadas por su gran ayuda y objeto de un emotivo homenaje, nos señala que: “mucha alegría y muchos nervios porque todo el mundo se fijaba en nosotras. Lo mejor fue el compañerismo y visitar con la banda otros municipios”.
Aquellas niñas en su momento dieron paso a un colectivo femenino muy importante en la actualidad y fue el inicio de romper viejos modales y costumbres con la integración de mujeres en la música ramblera.
Tal es así, que al frente de este colectivo musical han estado aportando su eficaz trabajo vecinas como: María del Carmen Hernández; Carmen García, Cande González; Antonia Yanes y María José Beltrán.
Precisamente, hemos querido que este pequeño recuerdo a tan importante aportación femenina a la banda de música Alcaraván que también la actual presidenta, María José Beltrán se pronuncie: “Es importante la incorporación de la mujer a las bandas de música para dar más importancia al conjunto en general ya que la cultura y en este caso la música no entiende de sexos y ofrece la oportunidad de dar mayor brillantez”.
La Asociación Artística Alcaraván tiene hoy garantizado su futuro con la Escuela de Música Óscar Pérez Regalado, dirigida por David Pérez, y un entusiasmo generalizado en el municipio por su destacado papel que aporta a los actos en los que participa. Sirva pues este reconocimiento a aquellas niñas que, impulsadas por sus padres, hicieron posible la aparición destacada de la mujer en la música ramblera.
*Cronista oficial de San Juan de la Rambla