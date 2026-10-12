Santa Cruz estrenará en Navidad la primera Cabalgata de Papá Noel

Santa Cruz de Tenerife estrenará por vez primera la Cabalgata de Papá Noel, una iniciativa que se celebrará la víspera del próximo 25 de diciembre y que formará parte de los nuevos eventos en los que ya trabaja el Ayuntamiento capitalino con el objetivo de ultimar los preparativos para las fiestas más entrañables y familiares del año.
El concejal del área, Javier Caraballero, ha anunciado a DIARIO DE AVISOS que “estamos planificando las actividades en la ciudad para las navidades, pues son fechas muy importante, en las que viene mucha gente a la ciudad a realizar sus compras y a disfrutar de la gastronomía, teniendo además en cuenta que el próximo año seremos Capital Española de la Gastronomía, lo que ayudará a dinamizar la economía de Santa Cruz”.
Caraballero afirma que la Navidad es una de las épocas del año que más beneficios económicos deja en el sector comercial, turístico y de restauración del municipio, por lo que este año “las actividades previstas para su celebración estarán centradas en iniciativas para atraer a más ciudadanos y visitantes a la ciudad”, recalca el concejal.
“Al encendido oficial de la iluminación navideña, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, junto a la llegada de los Reyes Magos al Heliodoro Rodríguez López, y la posterior Cabalgata, el 5 de enero de 2027, vamos a sumar este año nuevos eventos como el de la Cabalgata de Papá Noel, junto a una programación repleta de cosas importantes que no ocurrirán solo en el centro, sino en todos los distritos de Santa Cruz”, avanza el responsable de Fiestas.
En este sentido, Caraballero incide en que su área está integrada por un equipo de 21 personas, “a las que hay que sumar a las empresas externas que prestan servicio a la entidad pública empresarial que somos ahora. Prácticamente estamos todo el año trabajando en eventos para la ciudad. Aquí no se para, porque en cuanto terminamos uno ya estamos preparado el siguiente”.
El edil hace hincapié en que “la Navidad es la fecha más bonita del año, junto con el Carnaval, por lo que siempre a esta celebración le ponemos mucho corazón por el significado especial que representa”.
Fiestas ha aumentado el presupuesto en 500.000 euros respecto al pasado año y, parte de este dinero, se destina a Navidad, Carnaval y Fiestas de Mayo.