Los vecinos del parque rural de Anaga vuelven a la carga contra la masificación de vehículos de alquiler y de guaguas turísticas que afecta, desde hace años, a la movilidad de los residentes de los caseríos.
La última imagen de este colapso viario que sufren casi a diario los residentes tuvo lugar el pasado fin de semana en Taborno, donde decenas de coches mal aparcados en el arcén de la estrecha vía bloquearon durante horas el tránsito de las guaguas, originando colas kilométricas.
Los vecinos afirman que “en Anaga no hay ley, mientras que el Cabildo sigue sin poner en marcha las medidas anunciadas para controlar el acceso. No estamos en contra del turismo, pero la prioridad debe ser de los residentes”.
La imagen de este fin de semana, con una gigantesca hilera de coches estacionados a un lado de la carretera, no es nueva para los habitantes de Taborno, que vuelven a denunciar “el olvido” de las promesas institucionales.
Reclaman más policías y guardias civiles de Tráfico para controlar el acceso, además de que se refuercen líneas de guaguas y se pongan en marcha las lanzaderas.