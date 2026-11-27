El Ayuntamiento de Santa Cruz ha confirmado que la presencia de ocupantes sin título habilitante en varios inmuebles expropiados mantiene paralizado el inicio de las obras de urbanización previstas en el entorno del cementerio de San Rafael y San Roque. Así lo confirmó el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, a raíz de una pregunta del PSOE en el pleno que se celebrará hoy.
La oposición cuestionó los motivos concretos por los cuales el proyecto en el entorno del cementerio aún no se ha licitado ni ejecutado, a pesar de estar aprobado, los terrenos disponibles y el proceso de expropiación ya finalizado y, además, solicitó conocer el calendario previsto para la licitación, adjudicación y puesta en marcha de los trabajos.
Al respecto, Rivero detalló que el proyecto de urbanización perimetral del camposanto se divide en dos actuaciones. Respecto a la primera explicó que, “tras completarse la expropiación e incorporarse los bienes al inventario municipal, se constató la presencia de personas residiendo en el interior de viviendas. Una ocupación irregular por la que resulta inviable acometer las obras en la totalidad”, apuntó.
Por ello, añadió, que “los trabajos permanecerán bloqueados hasta que se logre completar el procedimiento de recuperación posesoria de dichos inmuebles”.