La Delegación del Gobierno en Canarias entregó ayer los Premios Menina 2026, que reconocen la labor de personas y entidades en su lucha contra la violencia de género, y que este año han recaído, entre otros, en la fiscal Teseida García, Cruz Roja en La Palma, la investigadora Esther Torrado o José Miguel Vilalva, vecino de Arona que evitó una agresión machista.
La fiscal delegada de Extranjería y Trata de Personas de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, María Teseida García García, fue reconocida por su sobresaliente labor en la defensa de los derechos humanos, “especialmente su compromiso” con la protección de las personas migrantes y víctimas de trata.
Por su parte, la investigadora y docente en la ULL, Esther Torrado Martín-Palomino, recibió la Menina por su “reconocida trayectoria” en la investigación, prevención y sensibilización sobre las distintas violencias contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y la prostitución.
Alexis Esteban Capote Martín recogió la Menina en representación de Cruz Roja La Palma, a quien se ha reconocido su “destacada labor” en la prevención, atención, asistencia y protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas.
Mientras que Mirella Elízaga Fernández, educadora social, acudió al acto en representación del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) en El Hierro, donde se presta atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, “garantizando una respuesta inmediata, coordinada y adaptada a las particularidades de un entorno insular y rural”.
Por su parte, Elsa Guerra Jiménez, en representación de Marca Púrpura-Asociación de Mujeres Arquitectas de Canarias, recogió la Menina por su compromiso con la promoción de la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura, el urbanismo y el diseño de las ciudades. Asimismo se reconoció a Ana Andrés Domínguez, jueza titular de la Plaza 1 Sección de Violencia Sobre la Mujer de Puerto del Rosario, y a la docente y artista plástica Rosa Vera Martín.
Vecinos de El Lomito
José Miguel Vilalva García, en representación de los vecinos de la calle el Lomito, en Arona, recibieron el premio tras protagonizar una “actuación ejemplar de valentía, solidaridad y compromiso ciudadano” al intervenir inmediatamente para proteger a una mujer víctima de una agresión de extrema gravedad. “Escuchamos ruidos y cuando abrí la puerta vi que el hombre estaba agrediendo a la chica. En un acto intuitivo, me interpuse entre los dos para que no siguiera la agresión”, mientras su esposa y los vecinos llamaron al 112.