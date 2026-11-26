La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias en Canarias para este sábado, 28 de noviembre. La advertencia meteorológica afecta a la vertiente este de La Palma, donde se esperan precipitaciones durante la primera mitad de la jornada.
Según la última actualización difundida por el organismo, el aviso permanecerá vigente desde las 00:00 hasta las 15:00 horas del sábado.
En el resto del Archipiélago también se esperan precipitaciones, especialmente a partir del mediodía, cuando serán más probables y frecuentes en las zonas de interior.
Las lluvias ganarán protagonismo durante el sábado
La previsión de la Aemet apunta a una jornada con intervalos nubosos, que darán paso a cielos nubosos debido a la formación de nubosidad de evolución.
Durante la primera mitad del día existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte de las Islas. Estas precipitaciones serán más probables en La Palma, donde podrán ser localmente moderadas a primeras horas.
A partir del mediodía, las lluvias podrán ganar intensidad en zonas de interior, especialmente en las islas más occidentales.
Temperaturas de hasta 24 grados en Canarias
En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas apenas registrarán variaciones.
Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y entre los 19 y los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento soplará, en general, flojo del nordeste, con predominio de las brisas en las costas.