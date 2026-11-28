La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de lluvias en Tenerife durante la tarde de este sábado, 28 de noviembre, coincidiendo con la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna. No obstante, la previsión municipal apunta a una mejoría del tiempo a partir de las 18:00 horas.
Según el pronóstico del organismo estatal, Tenerife comenzará el día con cielos poco nubosos, aunque la situación cambiará conforme avance la jornada debido a la formación de nubosidad de evolución, que podrá dejar lluvias débiles y, ocasionalmente, moderadas en zonas del interior de la Isla.
En el conjunto de Canarias, las precipitaciones serán más probables a partir del mediodía, con especial incidencia en La Palma y El Hierro. De hecho, la Aemet ha activado un aviso amarillo por lluvias en el este de La Palma.
¿Qué tiempo hará durante la Noche en Blanco de La Laguna?
La previsión específica de la Aemet para San Cristóbal de La Laguna apunta a una mejoría de las condiciones meteorológicas a partir de las 18:00 horas. Aunque la probabilidad de precipitaciones alcanza el 75% entre las 12:00 y las 18:00 horas, el organismo estatal la sitúa en el 0% desde esa hora y hasta la medianoche.
La previsión por horas contempla lluvias débiles entre las 12:00 y las 17:00 horas, que darán paso a cielos despejados o poco nubosos durante la noche.
En cuanto a las temperaturas, los termómetros marcarán entre 15 y 16 grados a partir de las 18:00 horas, por lo que conviene llevar ropa de abrigo. El viento soplará flojo y no hay avisos meteorológicos activos en el área metropolitana de Tenerife, según la previsión consultada.
Aviso amarillo por lluvias en Canarias
La Aemet ha activado un aviso amarillo por precipitaciones en el este de La Palma hasta las 14:59 horas de este sábado, ante la posibilidad de que se acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
En El Hierro también se esperan precipitaciones, que podrán ser más frecuentes en zonas del interior y en forma de chubascos en el suroeste durante la tarde.
En líneas generales, las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o algún ligero descenso en el Archipiélago, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento soplará flojo del nordeste, con brisas en las costas.
Previsión de la Aemet por islas para este sábado
Tenerife
Cielos poco nubosos durante la primera mitad del día, aumentando a nubosos por la tarde, con probabilidad de lluvias débiles, más frecuentes y ocasionalmente moderadas en zonas del interior. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo del nordeste.
Santa Cruz de Tenerife: 18-24 ºC.
La Palma
Intervalos nubosos que aumentarán durante la tarde. Se esperan precipitaciones, especialmente en zonas del interior, con posibilidad de chubascos localmente fuertes en el este hasta el principio de la tarde. Viento flojo de componente este.
Santa Cruz de La Palma: 18-24 ºC.
La Gomera
Cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse durante la tarde, con probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas en el interior. Viento flojo del nordeste, con intervalos de moderado a últimas horas en el sureste y extremo oeste.
San Sebastián de La Gomera: 19-24 ºC.
El Hierro
Aumento de la nubosidad durante la tarde, con precipitaciones más frecuentes en el interior y posibilidad de chubascos en el suroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo del nordeste.
Valverde: 14-18 ºC.
Gran Canaria
Intervalos nubosos en el nordeste, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la mañana. En el resto de la Isla, aumento de la nubosidad durante la tarde, con precipitaciones que podrán ser ocasionalmente moderadas en el interior.
Las Palmas de Gran Canaria: 19-24 ºC.
Fuerteventura
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante la tarde y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento flojo de componente norte.
Puerto del Rosario: 16-24 ºC.
Lanzarote
Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el sur, con nubosidad de evolución durante la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el norte durante la mañana y en el sur por la tarde.
Arrecife: 16-24 ºC.
Estado del mar en Canarias
En cuanto a las condiciones marítimas, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza tres o cuatro, con tendencia a variable conforme avance la jornada en amplias zonas costeras del Archipiélago.
Habrá marejadilla o marejada, con tendencia a disminuir, y mar de fondo del norte o noroeste con olas de entre uno y dos metros de altura.