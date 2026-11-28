El Ayuntamiento de La Laguna acometerá diferentes trabajos de reparación y acondicionamiento en el parque canino de Salud Alto tras los actos vandálicos registrados en estas instalaciones. Los daños ocasionados obligarán a cerrar temporalmente este espacio durante varias semanas para ejecutar obras de recuperación, cifradas en 7.500 euros.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, denunció ayer las consecuencias que este tipo de comportamientos tienen para la ciudadanía. “No solo estamos hablando de un perjuicio económico para las arcas municipales, sino de privar a los vecinos y vecinas de unas instalaciones públicas concebidas para su disfrute y el bienestar de sus mascotas. Son conductas incívicas que terminan por perjudicarnos a todos”.
El edil de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, trasladó la disposición de su departamento para colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido. “La Policía Local trabaja ya para recabar toda la información posible que permita identificar a los autores materiales de estos hechos.
Pondremos todos los medios a nuestro alcance para que quienes hayan causado estos daños respondan por sus actos conforme a la normativa vigente”.
Los trabajos previstos contemplan la instalación de varios tramos de la red de riego mediante canalizaciones soterradas y hormigonadas, la reposición de las mangueras y líneas de goteros, la plantación de un nuevo árbol y la fabricación de dos estructuras de protección. Asimismo, se llevará a cabo una limpieza del recinto para retirar los residuos acumulados en su interior.
Ambas áreas trabajan de forma coordinada para investigar lo sucedido, identificar a sus autores materiales e iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes.
En este sentido, el concejal de Servicios Municipales incidió en que “no podemos permitir que la falta de civismo de unos pocos eche por tierra el trabajo que realizamos a diario para conservar y mejorar nuestros espacios públicos. Este dinero podría destinarse a nuevas mejoras en las instalaciones municipales, en lugar de tener que reparar unos daños completamente evitables”.
El cierre temporal del parque canino permitirá ejecutar las obras necesarias y garantizar que las instalaciones vuelvan a estar en condiciones adecuadas para su uso.