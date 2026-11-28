La incidencia de la gripe en Canarias alcanza su mayor registro desde el inicio de la temporada, con 49,7 casos por 100.000 habitantes, según el informe de vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) publicado por el Servicio Canario de la Salud, que analiza la situación epidemiológica entre el 16 y el 22 de noviembre. Según los umbrales epidemiológicos, esta semana el Archipiélago se mantiene en nivel epidémico basal, pero a un paso de superar la tasa de 50 que marca el escenario de riesgo bajo.
El repunte de la pasada semana sitúa la tasa gripal en 49,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 12,19% respecto a los 44,3 casos/100.000 habitantes de la semana previa.
Según el resumen de la dirección general de Salud Pública, la tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Atención Primaria se sitúa en 635 casos por 100.000 habitantes lo que supone un leve incremento leve del 5,29% respecto a los 603,1 casos/100.000 hab. de la semana previa.
Con respecto a los otros principales síndromes, tras el gripal ya mencionado, la tasa de bronquiolitis aguda registrada en Atención Primaria fue de fue 4,2 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 20% más respecto a los 3,5 casos/100.000 hab. registrados la semana anterior. El 80% de las sospechas de bronquiolitis agudas se concentran en el grupo de 0-4 años (119,8 casos/100.000 habitantes). Mientras que la tasa de Covid-19 se situó en 7,3 casos por 100.000 habitantes, lo que supuso una caída del 22,34% con respecto a los 9,4 casos/100.000 hab. registrados en semana previa. En relación a las neumonías, la tasa esta semana es de 14 casos por 100.000 habitantes.
La incidencia de infecciones respiratorias agudas IRAs presenta un repunte especialmente destacado en el grupo de 0-4 años con una incidencia de 3.940, un 9,08% más que la semana anterior, mientras que en el grupo de 5 a 14 años los 975 casos por 100.000 habitantes registrados suponen un incremento del 11,56%. También se registraron aumentos entre la población de 45 a 64 años con 429 casos por 100.000 habitantes lo que supone un ascenso del 5,93%, mientras que de 15 a 44 años, con 531 casos por 100.000 habitantes, un 4,12% más.
Por su parte, se mantiene relativamente estable en el grupo de edad de mayores de 79 años con 731 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 1,67%, mientras que en el grupo etario de 65 a 79 años, los 514 casos suponen un descenso del 2,47%.
Mientras, la tasa de hospitalización por infecciones respiratorias agudas (IRAG) se sitúa en 3,8 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 38,7% con respecto a la previa.
Vacunación
Hasta la fecha se han administrado más de 185.780 dosis antigripales y 76.430 de Covid-19, un 4% inferior que la temporada pasada. Por su parte, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) acumula 9.293 dosis de Nirsevimab, lo que supone un incremento del 49,3% con respecto a 2025.