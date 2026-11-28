El concejal de Urbanismo de La Orotava, Narciso Pérez, negó ayer tener cualquier vinculación con las presuntas obras ilegales en suelo rústico protegido de la Finca El Drago y dejó claro que el expediente de disciplina urbanística lo abrió el Ayuntamiento tras una visita técnica a la zona el 6 de agosto, “no porque la oposición haya descubierto unas obras ilegales”, matizó.
Pérez compareció en un pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición, PSOE, PP y Asamblea por La Orotava, para debatir sobre las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en la citada parcela, ubicada en la zona de El Rincón, al considerar que desde el grupo de gobierno (CC) no se explicaron suficientemente los motivos y las circunstancias que dieron lugar a la inspección urbanística.
Pérez precisó que seis días después de haber visitado la zona los técnicos del área abrieron un expediente que se envió a la Agencia de Protección del Medio del Gobierno de Canarias, al ser el organismo competente en actuar en esta materia, incoar el expediente sancionador y dictar las primeras resoluciones, ordenar el precinto y la suspensión de las obras. “Estamos ante unas obras que no pueden continuar y desde el grupo de gobierno vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla la legalidad, sea de quien sea el terreno, y que este expediente se culmine con rigor, objetividad y transparencia, como siempre se ha hecho”, prometió Pérez, aunque aclaró que “recién se está iniciando y todavía queda mucho camino por recorrer”.
Los tres portavoces, Manolo Escobar (Asamblea); Ildefonso González (PP) y María Jesús Alonso insistieron en la importancia de aclarar los hechos, conocidos a comienzos de mes.
Cuestionaron por qué el expediente no refleja algunas de las construcciones incluidas en la misma finca, como los domos y el estanque; le preguntaron a Pérez cuándo tuvo conocimiento de los hechos, por qué no se informó en las comisiones de Urbanismo de septiembre y octubre, pese a que las obras, cuyo presupuesto supera los 500.000 euros, han sido ejecutadas en un 45%, y demandaron más transparencia. En el caso del PSOE, su portavoz aclaró que “se reservaba el derecho a ejercer las acciones legales que consideren oportunas para defender la legalidad urbanística y el interés general del municipio”.
Al ser cuestionada la vinculación de su esposa con la Finca, dejó claro que “el hecho que haya sido asalariada en una etapa de su vida en el inmueble que tenía una actividad turística no tiene nada que ver con las obras que un grupo empresarial haya desarrollado. Ni ella ni yo tenemos intereses empresariales ni formamos parte de ninguna empresa”, afirmó.
El alcalde, Francisco Linares, propuso al finalizar la sesión que en la próxima comisión estén presentes los técnicos del área para dar cuenta de las actuaciones realizadas en este caso.