Linares: “La gran asignatura pendiente de La Orotava es la circunvalación”

“La principal asignatura pendiente y proyecto de futuro que tiene La Orotava es la ejecución de la vía de circunvalación, que está trazada desde hace décadas y que cuando se ejecute permitirá en el futuro ir peatonalizando paulatinamente el centro histórico del municipio”, declaró a DIARIO DE AVISOS el alcalde villero Francisco Linares (CC), quien repasó con el Decano las prioridades del gobierno municipal para lo que resta de mandato.
“La vía de circunvalación -explicó Linares- es una obra extensa en el tiempo y supondrá una gran inversión por lo que se necesitaría financiación del Estado, para lo cual se debería cambiar su catalogación viaria de carretera insular a carretera de interés regional, ya que sería uno de los principales accesos al Parque Nacional de Teide. Los demás grandes proyectos de futuro para La Orotava están todos en marcha, encausados y la mayoría tienen financiación”, detalló el alcalde.
El proyecto de reducir el tráfico en el interior del casco urbano mediante una vía de circunvalación que conecte la autopista del Norte (TF-5) con la carretera de las medianías y de acceso al Parque Nacional del Teide (TF-21) nace en los años 90 del siglo XX y su trazado se incluye en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que se está ultimando.
Recalca Linares que “sería clave para la descongestión del tráfico que actualmente pasa por el casco histórico del municipio y no sólo circunvalará La Orotava, sino que sería la principal vía de acceso al Parque Nacional del Teide desde la autopista del Norte”.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible que elaboran expertos de la Universidad de La Laguna (ULL) junto con los agentes sociales y la sociedad civil, contempla la descongestión del tráfico interior de La Orotava como una de las claves para «mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la sostenibilidad y la descarbonización de la Villa». Esta actuación permitirá reducir el intenso flujo de tráfico que atraviesa diariamente la zona del casco histórico hacia la zona alta y los barrios de La Perdoma y San Antonio, y abrir la puerta a la futura peatonalización de algunas de las calles del conjunto histórico.
El trazado de la vía de circunvalación parte a la altura de la autopista del Norte (TF-5), desde la trasera de las casas del Risco Caído, siguiendo en paralelo por el barranco de La Arena. Continúa por la cara norte de la charca de Los Ascanios y atraviesa el paseo de las Araucarias y muchos espacios libres del barrio Cruz de la Cebolla, Los Frontones y Las Dehesas, hasta conectar con la carretera de los altos, la TF-21, cerca de El Recodo, en una zona cercana al colegio Santo Tomás de Aquino. Cerca, pero sin afectar a la urbanización Opuntia.
Respecto al citado, y también pendiente, nuevo Plan General de Ordenación, Francisco Linares aclara que “el Gobierno de Canarias, El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava están con la tramitación de los últimos informes y, si no hay ningún inconveniente de última hora, tendremos aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de La Orotava antes del verano de este año 2026”.
Otra de las asignaturas pendientes de la Villa orotavense es el desarrollo del Plan de El Rincón, una de las grandes reservas agrícolas del municipio protegida por ley. Francisco Linares explica de esta manera la situación actual de este asunto: “El Plan del Rincón tiene casi 40 años por lo que su redacción hay que adaptarla jurídicamente a la realidad administrativa y a la legalidad vigente de la actualidad. Su filosofía no debe cambiar, pero tenemos que hacer algunas adaptaciones consensuadas que permitan a los propietarios otros usos complementarios para que les generen ingresos complementarios, sino es así más pronto que tarde los actuales propietarios se irán haciendo mayores y veo poco relevo generacional con ganas de seguir cultivando la zona, nadie trabaja para que al final de mes tengas perdidas y en muchas ocasiones actualmente eso está ocurriendo”.
Francisco Linares sostiene que “el agroturismo es una buena solución de ingresos complementarios, no daña el paisaje y ya funciona en muchas partes del mundo y, además, en El Rincón podría encajar perfectamente sin alterar la filosofía del Plan Especial y la Ley del Rincón. También tenemos que poner en marcha -agregó- un Plan de Movilidad que regule el acceso a las playas para lo cual el Consorcio tiene que invertir en arreglar dichos accesos lo que permitiría la utilización del transporte público, actualmente eso es totalmente imposible”.