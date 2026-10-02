Los ayuntamientos plantan cara al calor en las aulas de Canarias: “No se puede mantener algo que no existe”

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha reclamado al Gobierno de Canarias que realice las inversiones necesarias para instalar sistemas de climatización en los centros educativos de las Islas que los necesiten. La petición llega después de los episodios de altas temperaturas registrados durante las últimas semanas en el Archipiélago.
El acuerdo ha sido adoptado este viernes durante la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Federación, celebrada en El Rosario, en Tenerife. Los representantes municipales analizaron también la financiación de los ayuntamientos, los programas de formación y empleo y la regulación del salvamento y socorrismo en las playas.
La presidenta de la FECAM y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, explicó que la petición sobre los colegios se dirige al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación.
La Federación plantea que, antes de instalar los sistemas, se realice un estudio que determine las necesidades existentes en los diferentes centros educativos.
Brito recordó que los ayuntamientos tienen responsabilidades relacionadas con el mantenimiento de los centros, pero diferenció esta función de la inversión necesaria para disponer de nuevos equipamientos.
“No se puede mantener algo que no existe”, señaló la presidenta de la Federación en referencia a los colegios que actualmente carecen de sistemas de climatización.
La FECAM pide financiación para los ayuntamientos
La financiación local fue otro de los principales asuntos tratados. La FECAM abordó el futuro del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y las alegaciones presentadas al borrador remitido por el Ejecutivo autonómico.
La Federación mantiene pendiente una reunión con Presidencia del Gobierno de Canarias para intentar consensuar el documento junto con los cabildos.
Su propuesta es que los ayuntamientos puedan disponer de al menos el 40% de la financiación correspondiente, aplicando el criterio utilizado en los tributos del Bloque de Financiación Canario.
Este porcentaje, según explicó Brito, todavía no está garantizado. La Federación sostiene que los municipios necesitan recursos suficientes para mantener los servicios que prestan a la ciudadanía.
El nuevo FDCAN se encuentra actualmente en proceso de definición. En julio, el Gobierno de Canarias y la FECAM mantuvieron una reunión para abordar el diseño del fondo, que contempla más de 2.600 millones de euros para su próximo periodo.
Formación y empleo en los municipios
El Comité Ejecutivo analizó además la situación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y los procedimientos necesarios para contratar al personal directivo y docente.
La FECAM trabaja con el Servicio Canario de Empleo en unas bases que faciliten estas contrataciones y permitan acelerar el comienzo de los programas.
La Federación asegura haber presentado diferentes propuestas durante este proceso y espera que los trabajos permitan agilizar la puesta en marcha de los PFAE en los municipios.
Una regulación para el socorrismo en las playas
Los ayuntamientos también reclaman cambios relacionados con la seguridad y el socorrismo en las playas de Canarias.
La FECAM pide una norma que establezca de forma clara las obligaciones y competencias de las administraciones locales y determine los sistemas de salvamento y socorrismo que deben implantarse.
Brito anunció que la Federación intensificará esta petición ante la falta, según la propia FECAM, de una regulación específica que responda a las necesidades municipales.
El alcalde de El Rosario y vocal del Comité Ejecutivo, Escolástico Gil, destacó por su parte la importancia del trabajo conjunto de los municipios y puso en valor la representación de los 88 ayuntamientos canarios dentro de la Federación.