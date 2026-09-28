Canarias abre el bono infantil para niños de 0 a 3 años: requisitos y plazo

El Gobierno de Canarias destinará cinco millones de euros al bono infantil para el curso 2026/2027, una ayuda destinada a financiar total o parcialmente la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles municipales y centros privados autorizados. Las familias pueden solicitarla hasta el 6 de octubre.
La convocatoria de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes cubre los gastos de escolarización correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2026 y junio de 2027.
Este curso participan como entidades colaboradoras 125 centros de Canarias, a través de los cuales se tramitarán las solicitudes. El programa busca facilitar el acceso temprano a la educación infantil y reducir el coste que supone para las familias.
Quién puede solicitar el bono infantil en Canarias
Podrán acceder a estas ayudas las familias con menores nacidos desde el 1 de enero de 2024 que estén matriculados en una escuela infantil municipal o en un centro privado autorizado para impartir el primer ciclo de Educación Infantil que participe en el programa.
La convocatoria establece además límites de renta anual en función del número de integrantes de la unidad familiar.
Los ingresos no podrán superar los 40.000 euros para familias de dos miembros; 43.181 euros para las de tres; 46.362 euros para las de cuatro; 49.543 euros para las de cinco; y 52.724 euros cuando estén formadas por seis o más integrantes.
Las solicitudes que cumplan las condiciones serán atendidas por orden de presentación hasta que se agote el crédito disponible, ya que las subvenciones se conceden mediante concurrencia no competitiva.
5 millones para financiar la escolarización de 0 a 3 años
La Consejería mantiene una dotación total de cinco millones de euros, la misma cuantía de la convocatoria anterior.
El presupuesto se distribuye inicialmente en tres bloques: dos millones de euros para alumnado de cero a un año, otros dos millones para niños de uno a dos años y un millón para el tramo de dos a tres años.
La distribución podrá modificarse en función de las solicitudes y del dinero disponible en cada grupo de edad, aunque sin superar los cinco millones presupuestados.
El bono infantil forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Gobierno de Canarias y está gestionado por la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios.
Hasta cuándo se puede solicitar el bono infantil
El dato más importante para las familias es el plazo. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 6 de octubre.
La documentación deberá entregarse directamente en la escuela infantil municipal o centro privado autorizado en el que esté matriculado el menor.
Posteriormente serán los propios centros que hayan suscrito el convenio como entidades colaboradoras los encargados de trasladar las solicitudes a la Consejería de Educación mediante la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
Para completar este trámite, los centros dispondrán de un segundo plazo comprendido entre el 7 y el 14 de octubre.