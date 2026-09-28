Joan Manuel Serrat visita La Laguna: fecha y cómo asistir gratis a su encuentro

Joan Manuel Serrat estará este jueves 1 de octubre en La Laguna para mantener una conversación con estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) sobre su faceta poética. El encuentro comenzará a las 19.00 horas en el Paraninfo, será gratuito con reserva previa y también podrá seguirse por streaming.
La cita no será un concierto. El encuentro estará centrado en la vertiente literaria del cantautor y en su trayectoria como autor de letras de carácter poético, además de su relación con la obra de escritores cuyos versos ha musicalizado.
La conversación forma parte del proyecto del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria Los días del libro: un año para habitar la palabra, una iniciativa creada para fomentar el interés por la literatura y que cuenta con el apoyo financiero de Cajasiete.
Entradas gratuitas para ver a Serrat en La Laguna
La asistencia al encuentro con Joan Manuel Serrat en la ULL será libre y gratuita, aunque será necesario solicitar previamente las entradas mediante el formulario habilitado para controlar el aforo.
Cada persona podrá obtener un máximo de dos invitaciones.
El acto comenzará con una entrevista al artista conducida por dos estudiantes de grado de la Universidad de La Laguna. Posteriormente, la conversación se abrirá a las preguntas del público presente en el Paraninfo.
La cita también podrá seguirse mediante streaming, según la información facilitada por la institución académica.
La faceta poética de Joan Manuel Serrat
El encuentro pondrá especial atención en la relación entre Serrat, la música y la poesía. Además de su trabajo como autor de letras, el artista ha llevado a la música versos de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Joan Salvat-Papasseit, Violeta Parra y Mario Benedetti.
Aunque no se ha planteado como un concierto, la música sí tendrá presencia durante la tarde. El grupo CervanTres intercalará la conversación con versiones de algunas canciones del cantautor catalán.
La visita se integra en la programación cultural de la Universidad de La Laguna para 2026. Dentro de Los días del libro: un año para habitar la palabra, la institución académica ya ha recibido al novelista David Uclés y a la dramaturga María Folguera.