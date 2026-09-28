Bolorino Armani, también conocido en su casa como José Carlos Bolorino Castro, no necesita ganar unas elecciones para empezar a repartirse los cargos. Ya creó en su día su propio partido, Sentido Común, para competir con José Manuel Bermúdez y el sentido común de los electores lo dejó sin representación. Ahora, recién fichado por Coalición Canaria, anda contando que quiere ir en las listas al Cabildo y convertirse en nada menos que consejero de Seguridad Ciudadana. Tiene su lógica: después de retransmitir durante horas desde el Cecopin en plena emergencia, habrá pensado que el siguiente paso es dirigirlo. Pero lo mejor viene ahora: pese a su flamante afiliación nacionalista, asegura seguir abierto a ofertas del PP y del PSOE. Bolorino no tiene ideología: tiene mercado. Y a este ritmo, más que una candidatura, va a necesitar un representante. En CC, mientras tanto, más de uno busca al iluminado/a que le abrió la puerta al personaje. Lo difícil será encontrar a alguien dispuesto a confesar…
Bolorino Armani, consejero de Seguridad del Cabildo: ¿Qué podría salir mal?
Recién fichado por Coalición Canaria, anda contando que quiere ir en las listas al Cabildo y convertirse en nada menos que consejero de Seguridad Ciudadana
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