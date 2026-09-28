Anoniman, ese personaje desconocido que cada semana lanza desde el Valle de La Orotava mensajes que leen miles de conductores en la TF-5, ha vuelto a acertar. Esta vez ha escrito: “Todos somos Maricarmen”. Maricarmen tiene 87 años y ha sido la protagonista de la semana porque acaba de ser desahuciada en Madrid de la casa en la que vivió durante 71 años. Desde Tenerife, ese cartel convierte una autopista en un enorme abrazo de solidaridad. Porque hay injusticias que ocurren a 2.000 kilómetros de distancia, pero, sin embargo, nos deberían doler como si sucedieran en la puerta de nuestra casa.
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