Casimiro Curbelo: “No es tiempo de vender florituras y mensajes publicitarios: hay que trabajar más que nunca”

Conoce al dedillo los entresijos del Cabildo de La Gomera y custodia una llave dorada de la gobernación de Canarias. Casimiro Curbelo pone las cartas boca arriba y reparte suerte.
-¿Qué balance hace ASG de esta legislatura?
“Bueno, todavía la legislatura no ha terminado. Quedan ocho meses por delante. Quiero trasladar a quienes tienen responsabilidades públicas que ahora es cuando se necesita estar cerca de la gente y trabajar más que nunca. Entre otras razones, porque hay una fuerte inflación, bajos salarios, baja productividad, subida del precio del combustible, del transporte, de la energía y, en definitiva, un encarecimiento de la cesta de la compra. Y todo esto está repercutiendo en la vida de la gente. Lo que pretendo decir es que, en este tiempo, en vez de vender florituras y mensajes publicitarios, que es lo que hace habitualmente la política, toca recoger la cosecha de lo hecho y trabajar para resolver problemas; en un momento dificultoso de la historia de la humanidad y de la realidad de Europa, de nuestro país, de Canarias y de cada una de las islas. Yo creo que se ha avanzado en muchas cosas, pero los retos y desafíos pendientes a todos los niveles son extraordinarios”.
-¿Por ejemplo?
“No podemos ignorar que vivimos en un mundo de economía global. Las incidencias en la geopolítica nos lo ponen muy difícil. Tenemos que trabajar para adecuar las regiones ultraperiféricas el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea. En nuestro país, los desafíos son mayores. A nosotros nos falta aprobar los presupuestos de 2027. Las cuentas públicas han de fortalecer los servicios esenciales, impulsar la inversión y atender a quienes más lo necesitan. Tan importante como disponer de recursos es gestionarlos bien.Y no olvidemos el sistema de financiación autonómica, el que votó a favor el Gobierno de Fernando Clavijo después de alguna interlocución. Aunque discrepaba Matilde Asián [la consejera de Hacienda, del PP], el Ejecutivo tomó la decisión de forma colegiada. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo un incremento de los recursos de 1.337 millones de euros, que son necesarios, y se desvincula el REF”.
-¿Y ahora qué?
“Que ese real decreto ley lo convalide el Congreso. Ahí es donde se les pide cordura a todos los partidos políticos. El sistema de financiación es uno de esos grandes retos que tenemos que resolver bien por el interés de Canarias. También está el Fdecan [Fondo de Desarrollo de Canarias]. Es verdad que el presidente del Gobierno ya anunció que lo vamos a firmar el 2 de octubre. Supone una inversión de 2.600 millones de euros en diez años para las corporaciones públicas canarias: ayuntamientos, cabildos y las universidades. Además, hay que seguir negociando: convenio de carreteras, inversión pública, obras hidráulicas, infraestructuras educativas, el empleo… A todo eso unimos el problema de la vivienda; el fenómeno migratorio, después de lo sucedido en Ceuta y lo que pasa en Canarias -se ha visto que la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea no está siendo operativa-; el reto demográfico, y la diversificación económica. No nos engañemos, el turismo es una actividad que genera mucha riqueza y empleo, el 37% del PIB y casi un 40% del mercado laboral, pero ¿los otros sectores productivos? Nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, nuestra industria… Y, naturalmente, los servicios públicos esenciales. Hace unos minutos, antes de la entrevista, me llamó un gomero al que le van a amputar una pierna y que lleva nueve días en urgencia hospitalaria. Insisto en la importancia de la financiación para atender la sanidad, la educación, las políticas de bienestar y la economía, en unas circunstancias muy complicadas. No nos resignemos a que la emancipación de nuestros jóvenes sea inalcanzable. Aumentemos la oferta, movilicemos suelo, agilicemos los procedimientos y actuemos desde las administraciones con una estrategia común. Se requieren más plazas para los estudiantes que salen de las islas no capitalinas a cursar estudios superiores en Tenerife o Gran Canaria. Reitero mi llamamiento a una diversificación más allá del turismo y la construcción, con un mayor esfuerzo inversor en investigación y desarrollo y una mejora de la redistribución de la riqueza entre las familias; máxime con una inflación galopante”.
-Disparatadamente disparada, ¿no?
“El IPC estaba en febrero en el 2,1%. Hoy está en el 3,8% y probablemente suba más. Los precios en el transporte han crecido un 13%; el de los huevos, casi el 10%; la carne de ovino, cerca del 8%. Es decir, Canarias necesita más que nunca que trabajemos para resolver los problemas, aunque haya elecciones en febrero, en marzo, en abril, mayo o cuando sean”.
-¡Menudo panorama!
“Es que nos encontramos en un momento de la historia de la democracia de este país donde nos necesitamos más que nunca”.
-¿Van a hacer la tarea?
“Estamos obligados. Debemos aparcar las discrepancias políticas y acordar todo lo que se pueda. De lo contrario, no le hacemos un favor a esta sociedad, ni siquiera haciendo buen uso de la responsabilidad pública que nos compete. Hemos avanzado en esta legislatura, pero todas las cosas que acabo de mencionar son de primer orden y hay que trabajar para intentar resolverlas, porque, si no, los próximos años no serían buenos”.
-¿Cuál es el grado de cumplimiento del vigente pacto de gobierno en Canarias?
“Hay compromisos que se han cumplido y otros que, lógicamente, no se han cumplido. Puedo referirme a uno, para las islas verdes. Yo he trabajado siempre por una fiscalidad que permita que los distintos sectores económicos que soportan los sobrecostes de la doble y triple insularidad se lleven a cabo. Eso no se ha logrado. ¿Se ha logrado dimensionar el transporte más allá de la realidad actual para que haya una OSP [obligación de servicio público] vinculando a La Palma, La Gomera y El Hierro? Tampoco. Son objetivos que faltan. Otros sí se han alcanzado”.
-Desde el Cabildo de La Gomera y el propio grupo parlamentario han venido expresando disconformidad y quejas sobre deficiencias o carencias, como el puerto de Los Cristianos y la vivienda vacacional…
“En relación a la vivienda vacacional, si las islas no capitalinas -especialmente, La Palma, La Gomera y El Hierro- tienen dificultades económicas, ¿acaso vamos a prescindir de lo que ha generado economía complementaria a las familias? No. Yo no lo permití y le pedí al presidente del Gobierno canario [en julio de 2026, tras rechazar la Mesa una enmienda sobre la materia] que, en sede parlamentaria, anunciara un decreto ley que recogiera al menos dos grandes asuntos: un periodo de adaptación de cinco años y eximir a estas islas de la clasificación de la actividad. Fernando Clavijo habló de un plazo entre septiembre y diciembre. Afortunadamente, la ley da la posibilidad al Cabildo de construir una residencia para estudiantes gomeros en La Laguna o en Las Palmas de Gran Canaria, en los campus o en el suelo que corresponda. ¡Ojalá nos diera la potestad para resolver el problema de Los Cristianos! Estuvimos veinte años buscando una alternativa, que era Fonsalía, y los que afirmaban que la querían finalmente dijeron que no. Nadie explicó el porqué. De lo que se trata ahora es de que el puerto de Los Cristianos se remodele, cambiar de ubicación el edificio terminal, dimensionar los aparcamientos para adecuarlos a la entrada y que el acceso sea soterrado para que no afecte a la accesibilidad en el propio puerto. Incluso ahí, en Los Cristianos, surgió una plataforma. Las cosas de palacio están yendo despacio”.
-¿Conforme con las decisiones adoptadas?
“Sé cuáles son las decisiones que hay que tomar. Pero la lentitud con la que van no la puedo compartir. Lo que no se le puede decir a un ciudadano que va con su vehículo al puerto de Los Cristianos es que se dé una vueltita por el entorno hasta ver si hay posibilidad de aparcar. ¡Vergüenza les tiene que dar!”.
-La cohesión territorial se plantea como una exigencia democrática…
“¡Indudablemente! Nosotros somos gomeros y vivimos en la isla de La Gomera y ahí tiene responsabilidad el Cabildo, pero hay servicios que se prestan -entre ellos, el portuario y los sanitarios, que son hospitales de referencia para La Gomera, La Palma y El Hierro- que están en la acción de gobierno de otra isla. Por tanto, hay que hacer algo que habitualmente no se hace: planificar. Si hubiera planificación, tendríamos que saber que hoy circulan en Canarias casi 900 vehículos por cada 1.000 habitantes. Se colapsa el acceso al Teide, se colapsan las autopistas, se colapsa el acceso hasta llegar al aeropuerto del Norte y no se sabe qué. ¿Por qué? Porque no hay planificación. ¡Planifiquen!”.
-El plan nuestro de cada día…
“Yo tengo que saber qué isla quiero para dentro de 30 años. Y yo tengo que saber qué municipio quiero para dentro de 20 o 30 años. ¡Planifiquen! El gran problema es que no se planifica. Aquí se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena”.
-¿Qué tal ha sido la gestión de la corporación insular en este mandato en concreto?
“Nosotros estamos en la planificación, lo que yo reprocho respecto a algunos ámbitos territoriales. La Gomera tuvo 29.000 habitantes en el año 30 del siglo pasado, llegó a decrecer hasta los 15.000 y hoy somos 22.500. La Gomera no puede crecer lo que quiera cada quien. Debe haber un límite de crecimiento desde el punto de vista demográfico y turístico para una población de 30.000 o 40.000 habitantes como mucho para el futuro de dentro de 40 años. Aspiramos a la máxima calidad del turismo en el destino, completar las infraestructuras… ¿Es que alguien viene a La Gomera y no ve que las carreteras son las mejores de Canarias? ¡Claro que lo notan! Y estamos trabajando en ello. Hemos terminado un centro sociosanitario para cien usuarios residenciales y treinta de estancia diurna, y vamos a levantar otro en Valle Gran Rey y otro en el norte de La Gomera. Estamos construyendo viviendas a pesar de que Visocan no ha tenido el cariño necesario para disponer de recursos públicos o permitir el endeudamiento. Han salido mejoras hospitalarias para el centro de día… Las islas no capitalinas tienen que crecer con cierta autonomía, desarrollar económicamente los sectores productivos. Nosotros hemos creado recientemente el Instituto de Investigación e Innovación para la industria aeroespacial. Estamos en el camino de crecer sin perder nuestros valores ni nuestra biodiversidad, de forma sostenible. Hemos hecho una apuesta extraordinaria por las energías renovables, se ha conectado La Gomera con Tenerife a través de un cable submarino, que es el segundo en Canarias. Estamos diseñando el futuro de la isla de manera razonable, equilibrada, pensando en la gente, trabajando para la gente. Nosotros no concebimos el ejercicio de la política sin la gente”.
-En función de los resultados de las autonómicas de mayo de 2027, ¿existen argumentos y buenas motivaciones para reeditar el actual cuatripartito?
“Se tendrían que producir las elecciones. Hay distintas posibilidades. A la Agrupación Socialista Gomera se le presenta una posibilidad magnífica para otorgar la mayoría a este pacto o explorar otras opciones; depende de quién lleve la iniciativa. Habrá que analizar los resultados, de Coalición Canaria, del Partido Popular y otras formaciones políticas. Las encuestas no son concluyentes. En cualquier caso, lo cierto es que un partido nacido en La Gomera y con una vocación de cooperar a escala regional está desempeñando su papel en esta legislatura, fue clave en la anterior y seguro que será un referente en la próxima. Veremos cómo quedan posicionados los demás partidos. En el horizonte vislumbro un camino con un desvío en dos direcciones”.