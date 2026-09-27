El Sindicato de Inquilinas habla claro: la acampada de Sol seguirá si el Gobierno no incluye contratos indefinidos de alquiler

Centenares de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas advierte de que la protesta seguirá si el Gobierno no incluye la renovación automática de los alquileres, que la organización denomina “contratos indefinidos”, en el real decreto que prepara para este martes.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha asegurado que la acampada “va a seguir adelante” si el Ejecutivo deja fuera esta medida del denominado por la organización “decreto Maricarmen”.
La movilización comenzó durante la noche del sábado, después de una manifestación celebrada en el centro de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda de alquiler en la que había residido durante unos 70 años.
Los participantes han instalado tiendas y una carpa utilizada como punto de información sobre los alquileres y la situación de la vivienda.
Los contratos de alquiler, en el centro de la protesta
El Sindicato de Inquilinas sitúa como una de sus principales exigencias la modificación del funcionamiento de los contratos de alquiler.
La propuesta presentada por la organización plantea que los propietarios tengan que acreditar una causa justificada para no renovar un contrato. En caso contrario, reclama su renovación automática. También contempla una indemnización para el arrendatario en determinados supuestos de no renovación.
El Sindicato denomina a esta fórmula “contratos indefinidos” y reclama que forme parte del paquete de vivienda que negocia actualmente el Ejecutivo.
“Si no entra la cláusula de contratos indefinidos, seguiremos desobedeciendo y seguiremos escalando”, ha advertido Alicia del Río durante la acampada.
La organización sostiene que esta medida permitiría aportar estabilidad a las personas que viven de alquiler y evitar situaciones similares a la protagonizada por Maricarmen.
El Gobierno trabaja para aprobar el decreto este martes
El próximo martes 29 de septiembre aparece marcado como la fecha clave de esta nueva movilización.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este mismo domingo que el Ejecutivo trabaja “contra reloj” para llevar al próximo Consejo de Ministros un real decreto ley sobre vivienda. También pidió a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que posteriormente pueda ser convalidado en el Congreso.
El decreto ya estuvo sobre la mesa antes del verano, pero su aprobación se aplazó en julio ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes. Entre las medidas que se han negociado figuran la ampliación temporal de determinados contratos, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y diferentes actuaciones sobre vivienda asequible.
Sin embargo, no está confirmado que el texto final vaya a incorporar la renovación automática que exige el Sindicato de Inquilinas.
La propia organización presentó esta semana su propuesta, bautizada como “decreto Maricarmen”, que además de modificar la renovación de los contratos reclama medidas contra los desahucios, cambios en la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y una congelación de las actualizaciones de las rentas.
La acampada continuará a la espera del Consejo de Ministros
Del Río ha advertido de que los participantes mantendrán la movilización si el decreto que finalmente apruebe el Ejecutivo no recoge su principal reclamación.
La portavoz ha preguntado públicamente al presidente Pedro Sánchez qué problema existe para garantizar “vidas estables” a la población que reside de alquiler y ha asegurado que la movilización continuará.
Durante la madrugada, efectivos de la Policía Nacional han vigilado la concentración y vehículos de la Guardia Civil permanecieron en las inmediaciones de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La atención queda ahora puesta en el Consejo de Ministros del martes, cuando se conocerá si el Gobierno consigue cerrar el nuevo real decreto ley y cuáles son finalmente las medidas que incorpora.