Gonzalo se aleja y el tiempo vuelve a cambiar en Canarias: qué se espera para las próximas horas

Después de una jornada marcada por el paso de nubosidad y humedad asociadas a Gonzalo, Canarias afronta unas próximas horas todavía con cierta inestabilidad. La previsión apunta a lluvias ocasionales, posibilidad de alguna tormenta aislada durante la madrugada y un nuevo descenso de las temperaturas, antes de que el tiempo tienda a estabilizarse durante el lunes.
Gonzalo dejó de ser un ciclón tropical este sábado. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió su último aviso cuando el sistema se encontraba al norte de Cabo Verde, ya convertido en ciclón postropical y en proceso de debilitamiento. Su centro no atravesó Canarias, aunque la humedad asociada al sistema ha contribuido al aumento de la nubosidad sobre las Islas.
Durante este domingo ya se han registrado precipitaciones en diferentes puntos del Archipiélago. En Tenerife, por ejemplo, Izaña acumuló 0,4 litros por metro cuadrado a las 09.00 horas, con una temperatura de solo 8,7 grados y una humedad relativa del 95%. En Gran Canaria, la estación de Lomo Pedro Alfonso también contabilizó 0,4 litros por metro cuadrado durante la mañana.
Pero, ¿qué cabe esperar ahora?
Posibles lluvias y alguna tormenta durante la madrugada
La previsión para este lunes 28 de septiembre mantiene cierta inestabilidad durante las primeras horas. Se esperan intervalos nubosos en la primera mitad de la jornada, con posibilidad de precipitaciones ocasionales.
Además, durante la madrugada no se descarta que alguna de esas precipitaciones pueda ir acompañada de tormenta aislada. Conforme avance el lunes, la tendencia general será hacia cielos menos nubosos o despejados en buena parte del Archipiélago.
En Tenerife, los intervalos nubosos de primeras horas darán paso progresivamente a cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, durante la tarde crecerán nubes de evolución en zonas del interior, donde todavía podrán producirse precipitaciones ocasionales.
En La Palma también existe una baja probabilidad de lluvias ocasionales a primeras horas, mientras que durante la tarde volverá a aumentar la nubosidad en zonas interiores. La previsión tampoco descarta alguna tormenta durante la madrugada.
Las temperaturas bajan, pero aún pueden alcanzarse los 30 grados
El otro cambio destacado estará en los termómetros. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que será más evidente en las máximas de las zonas costeras del sur y oeste de las Islas.
Eso no significa que desaparezca por completo el calor. De forma local todavía podrán alcanzarse o superarse los 30 grados en medianías y zonas costeras.
El contraste térmico ya ha sido notable este domingo. Mientras Izaña registraba valores por debajo de los nueve grados durante la mañana, en Adeje el termómetro alcanzaba los 27,8 grados a las 14.00 horas.
La situación queda, en cualquier caso, lejos del episodio de altas temperaturas vivido durante los últimos días y por el que el Gobierno de Canarias mantuvo activada la prealerta por temperaturas máximas hasta las 20.00 horas del sábado.
La calima empieza a retirarse
Durante el lunes todavía podrá observarse calima en altura, aunque irá disminuyendo con el paso de las horas. El viento será en general flojo de componente este, con predominio de las brisas en las costas, mientras que en las cumbres soplará flojo de componente oeste.
En cuanto al estado del mar, La Aemet no mantiene avisos costeros hasta el mediodía del lunes. La previsión contempla mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros en sectores del norte y este de las Islas occidentales, además de aguaceros en aguas próximas a La Palma y, hasta la noche, en El Hierro.
Así, tras la influencia de la humedad asociada a Gonzalo, Canarias iniciará la semana con algunas precipitaciones todavía posibles, temperaturas algo más bajas y una progresiva tendencia hacia un tiempo más estable.