Canarias amanece con un cambio de tiempo: vuelven las lluvias este domingo

La previsión meteorológica para este domingo, 27 de septiembre, indica que estará nuboso o cubierto por nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales a últimas horas y además habrá presencia de calima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán en descenso en zonas altas y sin cambios o en ligero ascenso en el resto y las máximas en ligero a moderado descenso, salvo en litorales donde apenas cambiarán. Se superarán los 30°C en litorales y medianías bajas. En estas zonas, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25°C.
El viento soplará flojo a moderado del este, tendiendo a variable flojo. En cumbres centrales, componente sur moderado con intervalos de fuerte.
En Gran Canaria estará nuboso o cubierto por nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones ocasionales que podrían ir acompañadas de tormentas aisladas a últimas horas, además de una presencia de calima que será más significativa en medianías y zonas altas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos por nubosidad media y alta con baja probabilidad de alguna precipitación ocasional y dispersa a últimas horas, así como calima en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán en descenso en zonas altas y sin cambios o en ligero ascenso en el resto; y las máximas en ligero a moderado descenso, salvo en litorales donde apenas cambiarán.
Se superarán los 30°C en litorales y medianías bajas. En estas zonas, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25-26 °C; y en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 30ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo del nordeste en costas. Durante las horas centrales predominará la componente este.