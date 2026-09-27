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Canarias amanece con un cambio de tiempo: vuelven las lluvias este domingo

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet anuncia posibles lluvias en Canarias: la previsión para este domingo
Imagen de archivo de lluvia en Santa Cruz. DA
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La previsión meteorológica para este domingo, 27 de septiembre, indica que estará nuboso o cubierto por nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales a últimas horas y además habrá presencia de calima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas estarán en descenso en zonas altas y sin cambios o en ligero ascenso en el resto y las máximas en ligero a moderado descenso, salvo en litorales donde apenas cambiarán. Se superarán los 30°C en litorales y medianías bajas. En estas zonas, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25°C.

El viento soplará flojo a moderado del este, tendiendo a variable flojo. En cumbres centrales, componente sur moderado con intervalos de fuerte.

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En Gran Canaria estará nuboso o cubierto por nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones ocasionales que podrían ir acompañadas de tormentas aisladas a últimas horas, además de una presencia de calima que será más significativa en medianías y zonas altas.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos por nubosidad media y alta con baja probabilidad de alguna precipitación ocasional y dispersa a últimas horas, así como calima en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas estarán en descenso en zonas altas y sin cambios o en ligero ascenso en el resto; y las máximas en ligero a moderado descenso, salvo en litorales donde apenas cambiarán.

Se superarán los 30°C en litorales y medianías bajas. En estas zonas, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25-26 °C; y en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 30ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará flojo del nordeste en costas. Durante las horas centrales predominará la componente este.

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