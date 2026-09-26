La Aemet avisa: hasta 34 ºC, calima y fuertes rachas de viento este sábado en Canarias

Canarias afronta este sábado 26 de septiembre una jornada marcada por la calima, las altas temperaturas y los cielos cubiertos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros podrán alcanzar localmente los 34 ºC y el viento dejará rachas ocasionalmente muy fuertes durante las primeras horas.
La calima en Canarias será más apreciable en medianías y zonas altas, especialmente durante la segunda mitad del día. A ello se sumará el predominio de la nubosidad media y alta, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y ocasionales en las Islas occidentales y Gran Canaria.
El calor continuará siendo uno de los principales protagonistas. La Agencia prevé superar los 34 ºC en zonas de interior y vertientes sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en Tenerife y La Gomera también se podrán alcanzar puntualmente esos valores.
En Tenerife, las temperaturas superarán además los 30 ºC en costas y medianías bajas de todas las vertientes.
El viento comenzará la jornada del noreste y podrá soplar ocasionalmente fuerte en zonas expuestas de las Islas montañosas. Durante la mañana perderá intensidad hasta quedar, en general, flojo y de dirección variable.
El tiempo en Tenerife
En Tenerife predominarán los cielos nubosos o cubiertos por nubes medias y altas. Existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad de la jornada.
La calima será más significativa en medianías y niveles altos, especialmente durante la tarde y la noche.
Los termómetros superarán los 30 ºC en costas y medianías bajas de todas las vertientes y podrán alcanzar localmente los 34 ºC en los litorales norte y sur.
El viento del noreste podrá soplar ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste durante las primeras horas, sin descartarse rachas ocasionales muy fuertes. Perderá intensidad desde el mediodía.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan 26 ºC de mínima y 31 ºC de máxima.
La Gomera
En La Gomera habrá cielos nubosos o cubiertos por nubes medias y altas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día.
La calima ganará presencia en medianías y niveles altos durante la tarde y la noche.
Las temperaturas superarán los 30 ºC de forma generalizada y, puntualmente, podrían alcanzar los 34 ºC.
El viento del noreste será moderado y podrá soplar fuerte en las vertientes sur a primeras horas, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Por la tarde amainará.
San Sebastián de La Gomera registrará valores previstos de 26 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.
La Palma
En La Palma también predominará la nubosidad media y alta, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales tanto a primeras horas como durante la segunda mitad del sábado.
La calima será más significativa en medianías y niveles altos desde la tarde.
Se superarán los 30 ºC en litorales y medianías bajas. El viento será del este y podrá soplar ocasionalmente fuerte en los extremos norte y sur durante las primeras horas, antes de amainar por la tarde.
En Santa Cruz de La Palma se esperan 25 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.
El Hierro
En El Hierro habrá cielos nubosos o cubiertos por nubosidad media y alta. Tampoco se descarta alguna lluvia débil durante la segunda mitad del día.
La calima será más evidente en medianías y niveles altos durante la tarde y la noche, mientras que las temperaturas superarán los 30 ºC en litorales y medianías bajas.
El viento del noreste podrá ser ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste a primeras horas. Después disminuirá hasta quedar flojo y variable.
Valverde tendrá una mínima prevista de 23 ºC y una máxima de 29 ºC.
Gran Canaria, con máximas de hasta 34 ºC
En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos o cubiertos por nubes medias y altas y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional al final del día.
La calima será más significativa en medianías y niveles altos, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.
La Agencia prevé más de 34 ºC en zonas de interior y en las vertientes sur y oeste, además de forma más localizada en el valle de Agaete. En esas áreas, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26 ºC.
El viento del noreste soplará fuerte en las vertientes sureste y oeste durante las primeras horas y podrá dejar rachas ocasionales muy fuertes, antes de amainar por la tarde.
Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 25 y 29 ºC.
Lanzarote y Fuerteventura
En Lanzarote se esperan cielos nubosos o cubiertos por nubes medias y altas, junto con nubosidad baja en los litorales norte y este durante la primera mitad del día. Habrá calima en niveles altos y se superarán los 30 ºC en zonas interiores y de la vertiente sur. Arrecife oscilará entre 25 y 31 ºC.
En Fuerteventura, la situación será similar, con abundante nubosidad media y alta y calima en altura. Los termómetros superarán los 30-32 ºC en zonas de interior y del sur. El viento podrá soplar fuerte al sur de Jandía de madrugada y perderá intensidad durante la mañana. Puerto del Rosario tendrá entre 24 y 28 ºC.