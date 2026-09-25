El fin de la ola de calor actualiza las alertas en Canarias: así queda cada isla

El Gobierno de Canarias rebajará desde este domingo el nivel de riesgo de incendios forestales en Tenerife, El Hierro y La Palma, que pasarán de alerta a prealerta. Gran Canaria seguirá en alerta a partir de la cota de 400 metros, mientras que La Gomera continuará en prealerta.
La actualización entrará en vigor a las 08.00 horas del domingo 27 de septiembre, según la Dirección General de Emergencias. El Ejecutivo autonómico adopta la decisión tras la finalización del episodio de altas temperaturas que ha afectado estos días al Archipiélago.
Sin embargo, Emergencias advierte de que las condiciones todavía requieren especial vigilancia en Gran Canaria. La humedad relativa no terminará de recuperarse en la Isla hasta el lunes 28 y, además, permanecen dos incendios activos, según recoge la actualización del INFOCA facilitada por el Gobierno canario.
La medida se adopta en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
Gran Canaria seguirá en alerta por incendios
La situación será diferente según la Isla. Desde las 08.00 horas del domingo, Gran Canaria permanecerá en alerta por riesgo de incendios forestales desde la cota de 400 metros en todo el territorio insular.
Tenerife, El Hierro y La Palma bajarán a situación de prealerta, mientras que La Gomera continuará en prealerta.
Además, seguirá vigente la declaración preventiva por riesgo de incendio forestal activada el pasado 1 de junio de 2026, de acuerdo con el apartado 2.10 del INFOCA.
El cambio llega después de varios días de altas temperaturas en Canarias. El Ejecutivo había ampliado el miércoles 23 la prealerta por temperaturas máximas a todas las Islas ante la llegada de una masa de aire cálido de origen africano.
Prealerta por viento en Gran Canaria y La Gomera
La evolución del riesgo de incendios coincide con otro fenómeno meteorológico que afectará durante las próximas horas a parte de Canarias. El Gobierno autonómico ha declarado la prealerta por viento en Gran Canaria y La Gomera desde las 21.00 horas de este viernes 25 de septiembre.
La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En Gran Canaria, la prealerta afecta a las vertientes este, sur y oeste, mientras que en La Gomera se extiende al conjunto de la Isla.
La previsión contempla rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con viento fuerte del norte que afectará especialmente a las vertientes orientadas al sur. Emergencias señala que las rachas muy fuertes pueden adquirir especial intensidad en los barrancos.
Recomendaciones ante las rachas de viento
Emergencias recomienda asegurar puertas, ventanas y toldos, así como retirar de balcones, azoteas y ventanas aquellos objetos que puedan caer a la vía pública.
También aconseja extremar la precaución en carretera, especialmente con motos, vehículos ligeros, camiones, furgonetas, caravanas y vehículos con remolque por su mayor exposición al viento transversal.
En el exterior conviene mantenerse alejado de cornisas, muros, andamios, grúas, carteles y otros elementos susceptibles de desprenderse, además de evitar zonas arboladas y lugares especialmente expuestos al viento.